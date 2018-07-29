Descontinuado
HR1863/00
QuickClean
2 L, tubo XL
700 W
La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.
La exclusiva función de prelimpieza de Philips le permite enjuagar rápidamente la juguera entre diferentes jugos o después de exprimir. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua que elimina las sobras no deseadas.
Debido a la forma redondeada, sin rincones ni ranuras, los restos se recogen en el contenedor de pulpa.
4.3
de 5
10
Reseñas
KarinaGutierrz
29/07/2018
Argentina
Excelente
Nos ha encantado, tritura las frutas con mucha fácilidad, es super potente, fácil para lavar. Lo único es que aún no he logrado separar la tapa negra (por donde sale el jugo) no hay nada que lo explique en las instrucciones. Pero sinceramente es genial, hace que nos provoque hacer muchos jugos. Me gustaría que trajese un recetario de jugos !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Cesars01
09/01/2018
Argentina
Muy buen producto
[Employee of philipsglobal] Lo único que se me complicó en el uso de este producto fue al desarmar, no había forma que separara por primera vez la parte negra del aparato completo, leí el manual dos veces sobre esa parte y nada, resulta que se debe tomar de la boquilla por la que sale el jugo y tirar para arriba. Pero de resto está excelente, muy fácil de usar y lavar. Algo grande sí, ideal para una familia, pero para personas que viven solas, puede ocupar mucho espacio al momento del uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
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Mery2018
27/04/2017
Argentina
Me sorprendió!
[Employee of philipsglobal] No soy gran consumidora de jugos, pero la verdad que este producto me dió ganas de tomar jugos naturales todos los días. Se banca frutas y verduras casi enteras, lo que agiliza muchísimo el proceso y te deja jugar con más variedades de mezclas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1863/00 Juicer