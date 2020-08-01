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  • Licuar ahora es mucho más fácil
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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2010/70

3.8

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Licuar ahora es mucho más fácil

Esta licuadora ofrece un motor de 350W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla de 5 hojas para obtener excelentes resultados. Licuar ahora es mucho más fácil.

Ver todos los beneficios

Cuchilla de 5 hojas y motor de 350 W

Licuar ahora es mucho más fácil

  • 350 W

  • Jarra de vidrio de 1,5 L

  • con molinillo

  • 2 velocidades y pulso

Jarra de vidrio de alta calidad

Jarra de vidrio de alta calidad

Sin rayones ni olores con esta jarra de vidrio de alta calidad.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable para una limpieza fácil y eficaz.

Varias velocidades para ingredientes blandos y duros

Varias velocidades para ingredientes blandos y duros

Esta licuadora de Philips mezcla a diferentes velocidades y a diferentes grados con distintas opciones de ajuste.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

01/08/2020

Argentina

Argentina

Increíble!!

La tenemos hace bastantes años, siempre hago licuados de banana, y todavía anda perfecta. Lo mejor de todo es que podes agregarle hielo dentro y licuar y no se raya.

Ventajas

A pesar de que la tengo hace años, anda perfecta, licua rápido y no se raya si le pones hielo.

Contras

La verdad que no le encuentro punto en contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora

Date of Use 2018-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora

Date of Use 2018-08-01

22/03/2019

Argentina

Argentina

LOS REPUESTOS SON UN PROBLEMA...

Me encanta la jarra de vidrio... lamentablemente se me rompió (se cayó al piso) y no pude reponerla porque el repuesto además de ser casi imposible de conseguir se ofrece casi tan caro como otra licuadora...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora

20/12/2013

Argentina

Argentina

La licuadora es muy practica

Este producto es bueno, pero tiene limitaciones. Me refiero a que según el manual pica hielo y al utilizarlo varias veces hace que el sistema de su base falle y empieza a perder líquido. Ya lo cambie 2 veces. En cuanto a la jarra de vidrio la tuve que comprar por una imprudencia mía. pero estaría mejor si fuera de plástico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2010/70 Licuadora

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