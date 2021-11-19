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  • Ideal para todo tipo de cocinas
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Descontinuado

Licuadora

HR2020/70

5

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Ideal para todo tipo de cocinas

La licuadora más compacta y completa del mercado. El tamaño ocupa la mitad del espacio porque la jarra de gran tamaño se encaja sobre la base de la licuadora Philips. El motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento espectacular.

Ver todos los beneficios

Licuadora compacta para simplificar su almacenamiento

Ideal para todo tipo de cocinas

  • 400 W

  • 1,75 L, jarra de plástico

  • 2 velocidades y turbo

  • Fácil de guardar

Guarde la jarra sobre la base

Guarde la jarra sobre la base

Coloque la jarra sobre la base y ocupe la mitad del lugar que las jarras convencionales.

Cuchilla dentada.

Cuchilla dentada.

La cuchilla dentada de 5 hojas le permite picar, cortar en dados y mezclar sin esfuerzo.

Cuchilla desmontable

Cuchilla desmontable

Quite la cuchilla de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

19/11/2021

España

España

Excelente

Hola esta es mi batidora favorita la tengo desde hace muchos años buenísima, si algún día tengo que comprar otra buscaré una igual, si vas a comprar una te recomiendo que se pueda soltar las cuchillas para lavar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora

18/12/2013

España

España

ME ENCANTA

HACE MUCHO QUE LO TENGO Y SE ROMPIO Y ME COMPRE OTRO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora

07/10/2013

España

España

Buena licuadora con unas prestaciones aceptables.

Práctica buen diseño ocupa relativamente poco,relación calidad precio .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora

Sí, recomiendo este producto

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