Descontinuado
Ideal para todo tipo de cocinas
La licuadora más compacta y completa del mercado. El tamaño ocupa la mitad del espacio porque la jarra de gran tamaño se encaja sobre la base de la licuadora Philips. El motor de 400 W y la cuchilla de 5 hojas ofrecen un rendimiento espectacular.
400 W
1,75 L, jarra de plástico
2 velocidades y turbo
Fácil de guardar
Coloque la jarra sobre la base y ocupe la mitad del lugar que las jarras convencionales.
La cuchilla dentada de 5 hojas le permite picar, cortar en dados y mezclar sin esfuerzo.
Quite la cuchilla de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Adriana da Silva
19/11/2021
España
Excelente
Hola esta es mi batidora favorita la tengo desde hace muchos años buenísima, si algún día tengo que comprar otra buscaré una igual, si vas a comprar una te recomiendo que se pueda soltar las cuchillas para lavar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
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MARISASA
18/12/2013
España
ME ENCANTA
HACE MUCHO QUE LO TENGO Y SE ROMPIO Y ME COMPRE OTRO
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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romay37
07/10/2013
España
Buena licuadora con unas prestaciones aceptables.
Práctica buen diseño ocupa relativamente poco,relación calidad precio .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR2020/70 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
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