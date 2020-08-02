Descontinuado
Prepare el café como más le guste
Batidora con motor de 650 W muy potente, funciones especiales (picado de hielo y función Pulse), cuchilla dentada desmontable y filtro para fruta, y jarra de cristal de 2 l de alta calidad.
650 W
Jarra de vidrio de 2 l
con filtro
Velocidad variable y función Pulse
Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.
Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con solo presionar un botón.
Triture y licúe a la perfección con las cuchillas ultraafiladas y duraderas de la licuadora Philips.
4.4
de 5
15
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Guadis2
02/08/2020
Argentina
Excelente funcionalidas
Es un excelente producto de líneas estéticas delicadas, el vaso de vidrio con amplia capacidad y las cuchillas son muy potentes, la uso con frutas congeladas, y legumbres secas y funciona super bien!!!
Ventajas
El diseño, la comodidad de uso, la potencia
Contras
No conseguir repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/90 Licuadora
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/90 Licuadora
Fecha de uso 2018-08-02
JDiego
17/07/2020
Argentina
Mejor de lo esperado
El vaso grande permite hacer una gran cantidad de licuados
Ventajas
Potencia, se desarma para poder limpiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/90 Licuadora
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/90 Licuadora
Fecha de uso 2018-07-17
Chulli
17/07/2020
Argentina
Muy buena Licuadora!!!
Hace años que la tenemos, solamente le cambiamos las cuchillas y funciona perfectamente! la usamos muchisimo y estamos muy conformes!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/90 Licuadora
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR2084/90 Licuadora
Fecha de uso 2018-07-17