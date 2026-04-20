ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores
  • Potencia adicional para un licuado y trituración superiores

Descontinuado

Aluminium CollectionLicuadora

HR2094/00

4.2

| (23) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

1 premio

Potencia adicional para un licuado y trituración superiores

La licuadora HR2094/00 Philips de aluminio anodizado tiene un motor de 750 W con capacidad para prácticamente todo, desde frutas y verduras, hasta hielo. Su función de varias velocidades licúa, tritura y corta todo tipo de ingredientes.

Ver todos los beneficios

Motor de 750 W con velocidad precisa

Potencia adicional para un licuado y trituración superiores

  • 750 W

  • Jarra de vidrio de 2 l

  • con filtro

  • Velocidad variable

Unidad de cuchilla desmontable para facilitar la limpieza

Unidad de cuchilla desmontable para facilitar la limpieza

Quite la cuchilla de la jarra para limpiarla de manera fácil y eficaz.

Botón para triturar hielo

Botón para triturar hielo

Pique hielo fácilmente con esta licuadora Philips con solo presionar un botón.

Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Control de velocidad variable con pantalla iluminada

Ajuste la licuadora a la velocidad que desee con esta exclusiva perilla de control.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_AWARD-612378

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

23

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

20/04/2026

Peru

Peru

Cuchillas

Buen día, mi tengo dos licuadoras Philips pero ambas cuchillas están desgastadas y necesito comprarlas, soy de lima, en qué tienda las puedo conseguir por favor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora

Date of Use 2024-04-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora

Date of Use 2024-04-20

24/08/2025

Peru

Peru

Buen rendimiento pero no dice país de fabricación.

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora

Date of Use 2023-08-24

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR2094/00 Licuadora

Date of Use 2023-08-24

25/06/2020

España

España

Comprador verificado

Batidora ideal perfecto para smoothies

Tritura de forma perfecta Lo recomiendo a todos lo que quieran lograr una gran perfeccion en el triturado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Aluminium Collection HR2094/00

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Batidora Aluminium Collection HR2094/00

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.