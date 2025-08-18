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Descontinuado

Viva CollectionSoup Maker - Máquina para hacer sopas

HR2200/81

3.5

| (134) Reseñas

Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente

La Soup Maker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.

Ver todos los beneficios

Sanos, deliciosos y preparados en casa.

Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente

  • Soup Maker Cook&Blend

  • Carcasa única de acero inoxidable

  • Cable de 0.8 m

  • Folleto con 31 recetas

Interfaz de usuario simple con 5 ajustes predefinidos

Interfaz de usuario simple con 5 ajustes predefinidos

La SoupMaker de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que consta de 5 ajustes predefinidos.

Haga su sopa favorita en un plazo de 20 minutos

Haga su sopa favorita en un plazo de 20 minutos

Con la SoupMaker de Philips puede hacer su sopa favorita en 20 minutos.

Fácil de limpiar

Fácil de limpiar

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

134

Reseñas

18/08/2025

Argentina

Argentina

Solicitud de información técnica

Hola estimados, alguien me podría indicar de cuantos grados es el fusible de este equipo, ya que, el que tengo se me rompió y no puedo ¿observar de cuantos grados es dicho fusible. Saludos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas

Fecha de uso 2023-08-18

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2023-08-18

12/08/2020

Argentina

Argentina

Las mejores sopas

La tengo hace años y es lo más práctico y fácil de usar y limpiar! Las sopas salen riquísimas, en especial la cremosa de calabaza y la de papa. Es lo que más uso en la cocina este invierno.

Ventajas

Práctica y fácil de usar y limpiar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas

Fecha de uso 2018-08-12

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-12

11/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es maravilloso,me da confianza

La Soupmaker me ayudó y me dió la confianza de lograr tomar sopas naturales. Súper recomendables

Ventajas

La practicidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas

Fecha de uso 2018-08-11

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-11

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