Descontinuado
HR2200/81
Sopas, compotas y batidos preparados fácilmente
La Soup Maker de Philips cuenta con 5 programas preestablecidos que le brindan una versatilidad definitiva. Con ella puede preparar sopas con o sin trozos, compotas y batidos. También puede utilizarla como una licuadora normal. Nunca ha sido tan fácil preparar sus recetas caseras favoritas.
Soup Maker Cook&Blend
Carcasa única de acero inoxidable
Cable de 0.8 m
Folleto con 31 recetas
La SoupMaker de Philips tiene una interfaz de usuario sencilla que consta de 5 ajustes predefinidos.
Con la SoupMaker de Philips puede hacer su sopa favorita en 20 minutos.
3.5
de 5
134
Reseñas
Rholando
18/08/2025
Argentina
Solicitud de información técnica
Hola estimados, alguien me podría indicar de cuantos grados es el fusible de este equipo, ya que, el que tengo se me rompió y no puedo ¿observar de cuantos grados es dicho fusible. Saludos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas
Fecha de uso 2023-08-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas
Fecha de uso 2023-08-18
Gustifernie
12/08/2020
Argentina
Las mejores sopas
La tengo hace años y es lo más práctico y fácil de usar y limpiar! Las sopas salen riquísimas, en especial la cremosa de calabaza y la de papa. Es lo que más uso en la cocina este invierno.
Ventajas
Práctica y fácil de usar y limpiar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas
Fecha de uso 2018-08-12
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-08-12
Mily2205
11/08/2020
Argentina
El producto es maravilloso,me da confianza
La Soupmaker me ayudó y me dió la confianza de lograr tomar sopas naturales. Súper recomendables
Ventajas
La practicidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas
Fecha de uso 2018-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2200/81 Soup Maker - Máquina para hacer sopas
Fecha de uso 2018-08-11