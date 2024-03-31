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Daily Collection Exprimidor de cítricos

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Daily CollectionExprimidor de cítricos

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Con este exprimidor de Philips puede preparar riquísimos jugos de cítricos en su casa. Gracias a su diseño compacto, puede guardarse fácilmente y todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas, ahorrándole mucho tiempo.

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  • 31 March 2024

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