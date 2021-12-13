Descontinuado
0,5 l
25 W
Retroceso automático
Guardacable
Jarra de jugo de 500 ml que ofrece una gran capacidad para hacer jugos
sin goteos, con un nuevo diseño de boquilla
Ahorre espacio con el práctico sistema de almacenamiento del cable debajo de la caja protectora.
4.5
de 5
48
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
chicho javi 22
13/12/2021
Argentina
EXCELENTE PRODUCTO
Excelente exprimidor, muy sencillo su uso, muy silencioso, muy efeciente a la hora de extraer el jugo de los citricos (hasta la ultima gota), de muy facil limpieza, un producto de excelente calidad en sus materiales de consturccion. Muy recomendable!!!!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2738/00 Exprimidor de cítricos
Sí, recomiendo este producto
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Lykoar
01/01/2021
Argentina
Comprador verificado
muy bueno
Funciona muy bien lo único que yo cambiaría sería el pico por donde se vierte el jugo es un poco ancho y también grasa para agarrarlos tendría que tener un poco más grande más largo pero en general estoy muy muy conforme
Ventajas
exprime muy bien
Contras
lo que vertedor de diría que ser más angosto y el Asa para agarrarlo un poco más larga
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Desikal
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
Compacto y con la jarra de tamaño aceptable. Fácil de limpiar y no ocupa mucho lugar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR2738/00 Exprimidor de cítricos
Sí, recomiendo este producto
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