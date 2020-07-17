Descontinuado
350 W
Recipiente de 2,1 l
Microstore le permite guardar todos sus accesorios dentro del recipiente para tener un almacenamiento fácil y compacto.
El procesador de alimentos incluye 5 accesorios diferentes que le permiten realizar más de 15 tareas distintas. Entre los accesorios aptos para el lavavajillas se incluye un amasador para mezclar masas blandas y amasar masas duras, un cuchillo de acero inoxidable para picar carne y verduras, insertos de discos metálicos para triturar, rebanar y rallar en tamaño medio, y un disco de emulsificado para preparar alimentos como crema batida y mayonesa.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
gigisol
17/07/2020
Argentina
Es multifunción
Muy recomendable para la familia. Práctica y fácil de usar.
Ventajas
Varias funciones en un solo producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7605/10 Procesadora de alimentos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR7605/10 Procesadora de alimentos