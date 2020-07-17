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  • Ahorro de espacio versátil
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Descontinuado

Procesadora de alimentos

HR7605/10

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Ahorro de espacio versátil
Este procesador de alimentos Philips es una solución multifuncional que ahorra espacio y tiempo para todos sus problemas en la cocina. Con este aparato podrá realizar más de 15 tareas diferentes en menos tiempo del que tardaría normalmente.
Ver todos los beneficios

Procesador de alimentos fácil de guardar

Ahorro de espacio versátil

  • 350 W

  • Recipiente de 2,1 l

Lo suficientemente pequeño para guardado fácil en cualquier armario

Lo suficientemente pequeño para guardado fácil en cualquier armario

Todos los accesorios caben en el recipiente para tener un almacenamiento compacto

Todos los accesorios caben en el recipiente para tener un almacenamiento compacto

Microstore le permite guardar todos sus accesorios dentro del recipiente para tener un almacenamiento fácil y compacto.

Realice fácilmente más de 15 tareas

Realice fácilmente más de 15 tareas

El procesador de alimentos incluye 5 accesorios diferentes que le permiten realizar más de 15 tareas distintas. Entre los accesorios aptos para el lavavajillas se incluye un amasador para mezclar masas blandas y amasar masas duras, un cuchillo de acero inoxidable para picar carne y verduras, insertos de discos metálicos para triturar, rebanar y rallar en tamaño medio, y un disco de emulsificado para preparar alimentos como crema batida y mayonesa.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

Es multifunción

Muy recomendable para la familia. Práctica y fácil de usar.

Ventajas

Varias funciones en un solo producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HR7605/10 Procesadora de alimentos

Sí, recomiendo este producto

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