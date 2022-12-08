ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento
  • Versatilidad y rendimiento

Descontinuado

Serie 7000Batidora Planetaria

HR7922/90

4.4
| (26) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Versatilidad y rendimiento
El robot de cocina HR7922 está diseñado para ofrecer excelentes resultados para todas las recetas. Con tres tipos diferentes de batidores, puede preparar una variedad de platos de manera sencilla y, en conjunto con la alta potencia del motor, es fácil mezclar las masas más densas.
Ver todos los beneficios

Prepare sus recetas favoritas de manera sencilla

Versatilidad y rendimiento

  • 800 W

  • Recipiente de acero inoxidable de 5 l

  • 4 accesorios

  • 12 velocidades

Potente motor de 800 W

Potente motor de 800 W

El modelo HR7922 tiene una gran potencia de motor para mezclar sus recetas favoritas de una manera fácil y sin esfuerzo

12 velocidades

12 velocidades

Se pueden seleccionar 12 velocidades para obtener el ajuste correcto para cada tarea

4 accesorios

4 accesorios

El batidor, el gancho de amasar, la varilla y el protector contra salpicaduras garantizan la posibilidad de crear una variedad de recetas sin esfuerzo. Solo tiene que elegir cada accesorio para la receta que más le convenga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

26

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

08/12/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy fácil para utilizar

Es muy fácil para utilizar optimizando el producto terminado. Por ejemplo es muy distinta la textura de la masa a la que amasamos manualmente

Ventajas

Funciones

Contras

Bowl de plástico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria

19/04/2022

Argentina

Argentina

Excelente Amasadora

Amace masa para panes y la verdad me sorprendió la potencia, junto todo el harina del bowl. Relación precio calidad, excelente.

Ventajas

No es ruidosa y cumple con la potencia q promete

Contras

Al bowl le agregaria una manija, Haría mas visible el selector de potencia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria

18/03/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Muy buena! muy contenta con ella.

[Employee of philipsglobal] Me encanta el diseño de esta batidora ya que me cansó un poco el estilo "vintage" de otras marcas. Funciona muy, muy bien, no es ruidosa y un dato mas que importante es que se fabrica en Argentina!! :)

Ventajas

Diseño, fabricación nacional

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.