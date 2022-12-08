Descontinuado
800 W
Recipiente de acero inoxidable de 5 l
4 accesorios
12 velocidades
El modelo HR7922 tiene una gran potencia de motor para mezclar sus recetas favoritas de una manera fácil y sin esfuerzo
Se pueden seleccionar 12 velocidades para obtener el ajuste correcto para cada tarea
El batidor, el gancho de amasar, la varilla y el protector contra salpicaduras garantizan la posibilidad de crear una variedad de recetas sin esfuerzo. Solo tiene que elegir cada accesorio para la receta que más le convenga.
4.4
de 5
26
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Freia1201
08/12/2022
Argentina
Comprador verificado
Muy fácil para utilizar
Es muy fácil para utilizar optimizando el producto terminado. Por ejemplo es muy distinta la textura de la masa a la que amasamos manualmente
Ventajas
Funciones
Contras
Bowl de plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HR7912/90 Batidora Planetaria
Cole84
19/04/2022
Argentina
Excelente Amasadora
Amace masa para panes y la verdad me sorprendió la potencia, junto todo el harina del bowl. Relación precio calidad, excelente.
Ventajas
No es ruidosa y cumple con la potencia q promete
Contras
Al bowl le agregaria una manija, Haría mas visible el selector de potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria
Verita21
18/03/2022
Argentina
Empleado de Philips
Muy buena! muy contenta con ella.
[Employee of philipsglobal] Me encanta el diseño de esta batidora ya que me cansó un poco el estilo "vintage" de otras marcas. Funciona muy, muy bien, no es ruidosa y un dato mas que importante es que se fabrica en Argentina!! :)
Ventajas
Diseño, fabricación nacional
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 7000 HR7922/90 Batidora Planetaria