Descontinuado
Paquete triple
Tamaño estándar
Fácil montaje
Limpieza integral
El cabezal de este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un perfil contorneado para ajustarse de forma natural al tamaño de sus dientes y limpiar las zonas difíciles de alcanzar.
El cabezal del cepillo elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual
La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.
4.6
de 5
48
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
straussjp
17/07/2020
Argentina
Excelente producto
Muy buen producto, duración y limpieza dental con este producto.
Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar
Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar
Praga2014
10/04/2015
Chile
Es el mejor de todos los que he probado, buenísimo
Es súper eficiente, realmente ha mejorado mucho la calidad de la limpieza dental e incluso me los ha blanqueado bastante, cosa que no había logrado con ningún otro tipo de cepillo; lo único "malo" es que los cabezales son escasos o difíciles de encontrar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar
patridon
28/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza eficaz
Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.
Ventajas
La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual