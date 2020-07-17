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Descontinuado

Philips Sonicare ProResultsCabezales para cepillos dentales sónicos estándar

HX6013/05

4.6
| (48) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Rendimiento superior.* Calidad garantizada.
Ya que es uno de nuestros cabezales de cepillo insignia, Philips Sonicare ProResults es perfecto para usuarios nuevos o actuales de Sonicare que simplemente desean disfrutar la auténtica experiencia de limpieza de Sonicare a una relación calidad-precio increíble.
Ver todos los beneficios

Rendimiento superior con un valor superior

Rendimiento superior.* Calidad garantizada.

  • Paquete triple

  • Tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Limpieza integral

Rendimiento optimizado, Philips Sonicare

Rendimiento optimizado, Philips Sonicare

El cabezal de este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un perfil contorneado para ajustarse de forma natural al tamaño de sus dientes y limpiar las zonas difíciles de alcanzar.

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

El cabezal del cepillo elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo dental manual

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

48

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Muy buen producto, duración y limpieza dental con este producto.

Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

10/04/2015

Chile

Chile

Es el mejor de todos los que he probado, buenísimo

Es súper eficiente, realmente ha mejorado mucho la calidad de la limpieza dental e incluso me los ha blanqueado bastante, cosa que no había logrado con ningún otro tipo de cepillo; lo único "malo" es que los cabezales son escasos o difíciles de encontrar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6013/05 Cabezales para cepillos dentales sónicos estándar

28/03/2025

España

España

Limpieza eficaz

Los cabezales ProResults HX6012/87 son únicos, desde el primer cepillado notas los resultados ya que sientes una limpieza profunda y una sensación de bienestar que dura muchas horas. Me gusta que a la vez que son suaves con las encías también son muy eficaces en su cometido de limpiar los dientes de forma profunda evitando la formación de sarro. Siento que los dientes quedan suaves, brillantes y esto me da seguridad a la hora de sonreír.

Ventajas

La limpieza profunda y el brillo que deja en los dientes

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ProResults HX6012/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

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