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Philips Sonicare HealthyWhite Cepillo dental eléctrico sónico

Descontinuado

Asistencia

Philips Sonicare HealthyWhiteCepillo dental eléctrico sónico

HX6711/02

Philips Sonicare HealthyWhite Cepillo dental eléctrico sónico

Descontinuado

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Manuales y documentación

Pasaporte ecológico - English (US)

  • PDF archivo, 211.2 kB
  • 24 October 2020

Manual del usuario - English (US)

  • PDF archivo, 822 kB
  • 22 October 2020

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