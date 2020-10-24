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Philips Sonicare HealthyWhite Cepillo dental eléctrico sónico
Descontinuado
Asistencia
HX6711/02
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¿Cuáles son los requisitos de alimentación eléctrica de mi Sonicare?
¿Qué cepillo dental Philips Sonicare se adapta mejor a mis necesidades?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
InterCareCabezales para cepillos dentales sónicos estándar
DiamondCleanCabezales para cepillos dentales sónicos estándar
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
Mi cepillo dental Sonicare no se carga