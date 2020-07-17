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Descontinuado

Philips Sonicare AirFloss UltraBoquillas interdentales

HX8032/07

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*
Para aquellas personas que no utilizan hilo dental con regularidad, las boquillas AirFloss Ultra son la manera más sencilla de limpiar con eficacia entre los dientes.
Ver todos los beneficios

Diseñado para usuarios que no utilizan hilo dental con regularidad

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

  • 2 boquillas

Elimina hasta el 99,9% de la placa***

Elimina hasta el 99,9% de la placa***

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***

Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que ayuda a crear un hábito saludable.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

Es muy eficiente para la limpieza de las encias

El hilo dental ya no lástima mis encias, es como ir al dentista

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/23 Boquillas interdentales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/23 Boquillas interdentales

24/04/2019

México

México

este producto posee unas caracteristicas exelentes

excelente para la limpieza de los dientes, me parece un producto que cumple con todas las características de un consumidor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/64 Interdental nozzles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/64 Interdental nozzles

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Avisos legales

  1. cuando se utiliza junto con un cepillo dental manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada, AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulte las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.

  2. En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar

  3. o le devolvemos el dinero