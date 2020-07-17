Descontinuado
2 boquillas
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***
Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de manera potente y suave entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que ayuda a crear un hábito saludable.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Pupelina
17/07/2020
Argentina
Es muy eficiente para la limpieza de las encias
El hilo dental ya no lástima mis encias, es como ir al dentista
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/23 Boquillas interdentales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/23 Boquillas interdentales
TOR29
24/04/2019
México
este producto posee unas caracteristicas exelentes
excelente para la limpieza de los dientes, me parece un producto que cumple con todas las características de un consumidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/64 Interdental nozzles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss Ultra HX8032/64 Interdental nozzles
cuando se utiliza junto con un cepillo dental manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada, AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulte las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.
En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar
o le devolvemos el dinero