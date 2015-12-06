Alta fidelidad y calidad superior estés donde estés.
Los auriculares Fidelio L2 con micrófono combinan el sonido de la mejor calidad con la comodidad para ofrecerte la mejor experiencia de audio. Diseñados por expertos para que puedas disfrutar de un sonido natural con la máxima fidelidad al original. Fabricados con materiales especiales para una comodidad duradera.
Audio de alta resolución
Supraurales
Almohadillas de espuma viscoelástica
Diseño plegable
Los auriculares de aluminio se han seleccionado por su fuerza para reducir la vibración y la resonancia no deseada. Están montados en una capa de plástico diseñado especialmente que hace que sean aún más estables. Como resultado, amortiguan la vibración de la forma más eficaz posible y ofrecen así un sonido nítido y de precisión.
El diseño semiabierto de la parte posterior combina el sonido transparente y equilibrado que ofrece la apertura posterior con los graves profundos y el aislamiento de sonido que se espera de una parte posterior completamente cerrada. Las rejillas acústicas tienen incorporada una tela finamente trenzada con resistencia acústica para un aislamiento controlado del ruido, una pérdida mínima de sonido y una reducción del ruido ambiental.
Excelente aislamiento del ruido pero ofreciendo una experiencia de música espacial.
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5.0
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jordigeorge
06/12/2015
España
más que recomendables
nada que no hayan dicho otros usuarios. hace ya sos años que los uso y desde el primer dia vi que son de una calidad de sonido buenisima.
Sí, recomiendo este producto
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Tuareg140
14/05/2015
España
Increíbles Auriculares
[Employee of philipsglobal] Sumamente cómodos estos auriculares exhiben un sónido con asombrosos graves, medios agradables y claros y unos agudos limpios. Por primera vez puedo usar unos auriculares durante horas sin que note fatiga alguna.
Sí, recomiendo este producto
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freskitovirus
11/12/2013
España
L2BO Negro
Comodísimos, con una calidad de sonido altísima y materiales increibles. Me gusta componer música y tocar el piano eléctrico, así que es un complemento ideal. Nunca confundan calidad con potencia, pueden sonar muy alto pero mal, esto no pasa con los L2BO Negro.
Sí, recomiendo este producto
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