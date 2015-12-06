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FidelioAuriculares con micrófono

L2BO/00

5

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Alta fidelidad y calidad superior estés donde estés.

Los auriculares Fidelio L2 con micrófono combinan el sonido de la mejor calidad con la comodidad para ofrecerte la mejor experiencia de audio. Diseñados por expertos para que puedas disfrutar de un sonido natural con la máxima fidelidad al original. Fabricados con materiales especiales para una comodidad duradera.

Ver todos los beneficios

Alta fidelidad y calidad superior estés donde estés.

  • Audio de alta resolución

  • Supraurales

  • Almohadillas de espuma viscoelástica

  • Diseño plegable

Auriculares de aluminio diseñado por ingenieros para una mayor precisión acústica

Auriculares de aluminio diseñado por ingenieros para una mayor precisión acústica

Los auriculares de aluminio se han seleccionado por su fuerza para reducir la vibración y la resonancia no deseada. Están montados en una capa de plástico diseñado especialmente que hace que sean aún más estables. Como resultado, amortiguan la vibración de la forma más eficaz posible y ofrecen así un sonido nítido y de precisión.

Diseño semiabierto acústico de la parte posterior para un sonido natural

Diseño semiabierto acústico de la parte posterior para un sonido natural

El diseño semiabierto de la parte posterior combina el sonido transparente y equilibrado que ofrece la apertura posterior con los graves profundos y el aislamiento de sonido que se espera de una parte posterior completamente cerrada. Las rejillas acústicas tienen incorporada una tela finamente trenzada con resistencia acústica para un aislamiento controlado del ruido, una pérdida mínima de sonido y una reducción del ruido ambiental.

Excelente aislamiento del ruido con una experiencia de escucha espaciosa

Excelente aislamiento del ruido pero ofreciendo una experiencia de música espacial.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

06/12/2015

España

España

más que recomendables

nada que no hayan dicho otros usuarios. hace ya sos años que los uso y desde el primer dia vi que son de una calidad de sonido buenisima.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

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14/05/2015

España

España

Increíbles Auriculares

[Employee of philipsglobal] Sumamente cómodos estos auriculares exhiben un sónido con asombrosos graves, medios agradables y claros y unos agudos limpios. Por primera vez puedo usar unos auriculares durante horas sin que note fatiga alguna.

Sí, recomiendo este producto

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11/12/2013

España

España

L2BO Negro

Comodísimos, con una calidad de sonido altísima y materiales increibles. Me gusta componer música y tocar el piano eléctrico, así que es un complemento ideal. Nunca confundan calidad con potencia, pueden sonar muy alto pero mal, esto no pasa con los L2BO Negro.

Sí, recomiendo este producto

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