Descontinuado
Audio de alta resolución
Supraurales
Almohadillas de espuma viscoelástica
Diseño plegable
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de forma más fiel que la de los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones hace del audio de alta resolución, la mejor compañía para el sonido de los amantes de la música. Los audífonos Fidelio satisfacen los estándares estrictos solicitados por el sello de calidad Hi-Res Audio. Ya sea que disfrutes de tu colección de alta resolución o una fuente de música más tradicional, las frecuencias altas extendidas y fluidas de la gama de audífonos Fidelio te ayudarán a obtener más de tu música.
Los controladores de neodimio responden a todas las dinámicas de tu música. El diseño incluye un área de ventilación en el centro que enfatiza las frecuencias medias y bajas, produciendo la energía acústica que aporta unos graves extendidos pero controlados y un rango medio transparente. Los controladores también cuentan con una bobina de voz ligera que le da al sistema una respuesta rápida que va a la par con tu música a la vez que te ofrece un sonido de alta definición.
Los altavoces se probaron cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido.
Premios
5.0
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jordigeorge
06/12/2015
España
más que recomendables
nada que no hayan dicho otros usuarios. hace ya sos años que los uso y desde el primer dia vi que son de una calidad de sonido buenisima.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono
Tuareg140
14/05/2015
España
Increíbles Auriculares
[Employee of philipsglobal] Sumamente cómodos estos auriculares exhiben un sónido con asombrosos graves, medios agradables y claros y unos agudos limpios. Por primera vez puedo usar unos auriculares durante horas sin que note fatiga alguna.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono
freskitovirus
11/12/2013
España
L2BO Negro
Comodísimos, con una calidad de sonido altísima y materiales increibles. Me gusta componer música y tocar el piano eléctrico, así que es un complemento ideal. Nunca confundan calidad con potencia, pueden sonar muy alto pero mal, esto no pasa con los L2BO Negro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio L2BO Auriculares con micrófono