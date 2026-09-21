Cancelación de ruido adaptativa más afinada que nunca

Algoritmos más inteligentes se adaptan continuamente a tu entorno y al ajuste de los auriculares para ofrecerte una experiencia envolvente sin esfuerzo. Se compensan los cambios en el sellado de las almohadillas al moverte, mientras que el modo Ambiente se activa automáticamente en entornos silenciosos. No importa cómo te muevas ni adónde vayas: el equilibrio entre inmersión y percepción del entorno siempre se siente perfecto.