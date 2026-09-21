Nuevo
L5/00
Diseñados para quienes disfrutan de escuchar
Dale espacio para respirar a la música que amás. Estos auriculares inalámbricos circumaurales premium combinan el exquisito sonido Fidelio con una comodidad excepcional y nuestro control de ruido más inteligente hasta el momento. Ponételos y te transportarán a otros lugares.
Sonido natural exquisito
Cancelación de ruido adaptativa
Comodidad y ligereza durante todo el día
Calidad de llamada superior
Los transductores de cúpula personalizados con revestimiento cerámico y suspensión de seda crean un sonido natural y equilibrado que te sumerge en la música. Desde los graves firmes y controlados hasta los medios cálidos, los agudos brillantes y la separación precisa de los instrumentos, tus canciones favoritas tienen espacio para respirar.
Algoritmos más inteligentes se adaptan continuamente a tu entorno y al ajuste de los auriculares para ofrecerte una experiencia envolvente sin esfuerzo. Se compensan los cambios en el sellado de las almohadillas al moverte, mientras que el modo Ambiente se activa automáticamente en entornos silenciosos. No importa cómo te muevas ni adónde vayas: el equilibrio entre inmersión y percepción del entorno siempre se siente perfecto.
Una estructura de ingeniería de precisión y una vincha suave de cuero proteico distribuyen el peso de manera uniforme, mientras que las almohadillas ovaladas proporcionan un aislamiento pasivo eficaz del ruido. Un panel sensible al tacto pone el control del volumen al alcance de tus dedos, y la música se pausa cuando te sacás los auriculares.
Opiniones