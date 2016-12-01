LPL24X1
Aumente la visibilidad, trabaje mejor
La lámpara LED para capó Philips ofrece una potente salida luminosa de 900 lúmenes para garantizar la iluminación completa de tu área de trabajo. Con su soporte telescópico ajustable, la lámpara LED para capó Philips permite iluminar cualquier motor o compartimento interior.
LED de alta calidad
Empaque de: 1
Soporte telescópico con ganchos
Diseño ultradelgado
El ángulo del haz ancho de 100° te permite centrarte en una parte específica y disfrutar de la cantidad de luz adecuada que necesitas.
La carcasa resistente se diseñó para entornos laborales difíciles y cumple con IK07
Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros con una suave cubierta que protege la pintura del vehículo para facilitar y flexibilizar su ubicación durante el trabajo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones