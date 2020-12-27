Descontinuado
LR036P20BP/59
Para todos los equipos de alto consumo
Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.
AAA/AA
Alcalina
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.
Las pilas generalmente pierden energía cuando no se utilizan. Nosotros garantizamos que la pila conservará como mínimo el 80% de su energía inicial durante el período de consumo especificado.
La tecnología alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.
Opiniones
Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utilizá nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consultá el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.