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Power AlkalineBatería

LR03P1F/00

Para todos los equipos de alto consumo

Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, hoy en día necesitan más energía que nunca. Usalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.

Ver todos los beneficios

Para todos los equipos de alto consumo

  • AAA

  • Alcalina

Las pilas alcalinas de Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo

Está garantizado que estas pilas de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.

La pila conserva sus prestaciones durante 10 años

Las pilas generalmente pierden energía cuando no se utilizan. Nosotros garantizamos que la pila conservará como mínimo el 80% de su energía inicial durante el período de consumo especificado.

Línea completa con una pila para cada necesidad

Philips te ofrece una línea completa con las pilas utilizadas con más frecuencia (AA, AAA, C, D, 9V) en distintas variedades de embalaje para satisfacer todas tus necesidades.

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