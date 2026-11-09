ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Car thermal box Altamente portátil

Asistencia

Car thermal boxAltamente portátil

LUMTB830X1/30

Car thermal box Altamente portátil

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • versión: 4
  • PDF archivo, 645.4 kB
  • 9 November 2026

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.