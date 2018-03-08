Descontinuado
M1BO/00
Alta fidelidad y calidad superior estés donde estés.
Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor del sonido y la comodidad para brindar la mejor experiencia auditiva en cualquier parte. Diseñados por ingenieros expertos para proporcionar una excelente aislación del ruido en un diseño liviano y resistente, disfrutá del verdadero sonido de alta definición vayas donde vayas.
Fidelio
Naranja
Los parlantes se han probado cuidadosamente para obtener el mejor balance de sonido.
Se realizó una amplia investigación con exigentes amantes de la música para determinar sus preferencias de audición. Por ejemplo, el equilibrio de las características de sonido que prefieren. Posteriormente, nuestros ingenieros acústicos ajustaron los auriculares Fidelio M1 para que reprodujeran los detalles más imperceptibles que afectan a la forma en que los oyentes escuchan música, la forma en que el oído refleja el sonido y cómo resuena en consecuencia. Como resultado, nuestros auriculares M1 se han diseñado para reproducir un sonido lo más fiel a la grabación original posible, incluidos los estilos de grabación actuales.
El sello acústico es un bloqueo de cinta especialmente diseñado que está incorporado en la cámara interna para eliminar cualquier fuga de sonido innecesaria y conservar los detalles de sonido. El resultado es una excelente extensión de graves.
Premios
3.0
de 5
1
Reseña
kingafricamusic
08/03/2018
Argentina
Los Pads (almohadillas son de mala calidad)
No voy a ir en contra del sonido porque me considero un FAN de Philips y este auricular a sido laureado por varios medios especializados. Mi problema es q sin haberlos usado mucho (unas pocas veces dentro de casa)(colecciono auriculares) hoy los saque de su bolsa protectora y encontre ambos pads descosidos/despegados sin posibilidad de reemplazo ya que busque y o se consiguen.
Esta reseña se realizó para M1BO Auriculares con banda sujetadora supraurales
Esta reseña se realizó para M1BO Auriculares con banda sujetadora supraurales