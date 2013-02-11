Respuesta de frecuencia sintonizada para discriminar entre las preferencias del oyente

Se realizó una amplia investigación con exigentes amantes de la música para determinar sus preferencias de audición. Por ejemplo, el equilibrio de las características de sonido que prefieren. Posteriormente, nuestros ingenieros acústicos ajustaron los auriculares Fidelio M1 para que reprodujeran los detalles más imperceptibles que afectan a la forma en que los oyentes escuchan música, la forma en que el oído refleja el sonido y cómo resuena en consecuencia. Como resultado, nuestros auriculares M1 se han diseñado para reproducir un sonido lo más fiel a la grabación original posible, incluidos los estilos de grabación actuales.