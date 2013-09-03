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Descontinuado

Heritage AudioSistema Hi-Fi por componentes

MCM906/12

3.3

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Sumergite en un sonido de excelente calidad con el sistema Hi Fi por componentes Philips con tweeter de cúpula de seda. Además, los estéticos parlantes de madera y la estructura de aluminio optimizan la calidad del sonido y te aseguran más precisión y control.

Ver todos los beneficios

Disfrutá de la calidez del sonido de alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

  • Tubos Hi-Fi

  • Tweeter con cúpula de seda

  • 150 W

Con fuerza mejorada en los graves y agudos

En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.

El control de graves y agudos facilita el ajuste de los tonos altos y bajos

Los graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante las teclas asc/desc, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música tal como se grabó originalmente. Para que puedas disfrutar de la música como más te gusta.

Tubos Hi-Fi de alta calidad para un sonido totalmente puro y natural

Tubos Hi-Fi de alta calidad para un sonido totalmente puro y natural

Los tubos Hi-Fi integrados te permiten disfrutar de un sonido de máxima calidad como el de los sistemas de audio de alta definición. La naturaleza analógica de los tubos ofrece un sonido más agradable para el sistema auditivo no lineal porque el audio tiene menos distorsiones y es más claro, nítido, cálido y real.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

03/09/2013

Argentina

Argentina

muy bueno en si calidad

excelente diseño y sonido, buenos materiales excepto la lectora qu dejo de funcionar al final de la garantia y es dificil conseguir una, rezo por los tubos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM906 Sistema Hi-Fi por componentes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM906 Sistema Hi-Fi por componentes

02/08/2020

Argentina

Argentina

Normal

Mala antena. Buen sonido. Estéticamente lindo. Buena rpc.

Ventajas

Buen sonido

Contras

Poca antena

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Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM906 Sistema Hi-Fi por componentes

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20/12/2013

Argentina

Argentina

buen diseño, sonido aceptable, manejo deficiente

los"led" que indican modo de operación no funcionan.

Sí, recomiendo este producto

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