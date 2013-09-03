Descontinuado
Obsesionados por el sonido
Sumergite en un sonido de excelente calidad con el sistema Hi Fi por componentes Philips con tweeter de cúpula de seda. Además, los estéticos parlantes de madera y la estructura de aluminio optimizan la calidad del sonido y te aseguran más precisión y control.
Tubos Hi-Fi
Tweeter con cúpula de seda
150 W
En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.
Los graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante las teclas asc/desc, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música tal como se grabó originalmente. Para que puedas disfrutar de la música como más te gusta.
Los tubos Hi-Fi integrados te permiten disfrutar de un sonido de máxima calidad como el de los sistemas de audio de alta definición. La naturaleza analógica de los tubos ofrece un sonido más agradable para el sistema auditivo no lineal porque el audio tiene menos distorsiones y es más claro, nítido, cálido y real.
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3.3
de 5
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
leonardo
03/09/2013
Argentina
muy bueno en si calidad
excelente diseño y sonido, buenos materiales excepto la lectora qu dejo de funcionar al final de la garantia y es dificil conseguir una, rezo por los tubos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM906 Sistema Hi-Fi por componentes
Sí, recomiendo este producto
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Ohoh
02/08/2020
Argentina
Normal
Mala antena. Buen sonido. Estéticamente lindo. Buena rpc.
Ventajas
Buen sonido
Contras
Poca antena
Sí, recomiendo este producto
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lucianotanto
20/12/2013
Argentina
buen diseño, sonido aceptable, manejo deficiente
los"led" que indican modo de operación no funcionan.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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