11 en 1: rostro, cabeza y cuerpo
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 11 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
Con la tecnología BeardSense, nuestro recortador detecta la densidad de la barba 125 veces por segundo con el objetivo de aumentar la potencia en áreas más densas, lo que le proporciona la potencia adecuada para obtener el mejor resultado.
4.2
de 5
435
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Tian74
19/02/2024
Argentina
Comprador verificado
El producto es muy bueno
Su desempeño es exacto y sobresaliente. Es muy buen producto, recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
ROLYY
29/09/2023
Argentina
Comprador verificado
El producto resultó práctico y versátil, excelente
Se recomienda por su calidad y practicidad, especial para el cuidado personal...
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Wsm08
21/09/2023
Argentina
Comprador verificado
El producto es excelente!
El producto es excelente! Cumple muy bien su función
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra