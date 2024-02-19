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  • Una única herramienta para un estilo definido
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All-in-One Trimmer Serie 5000 Recortador 11 en 1

MG5923/15

4.2
| (435) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Una única herramienta para un estilo definido
Nuestro recortador todo en uno cuenta con 11 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo, incluidas cuchillas autoafilables que se mantienen tan afiladas como el primer día, sin necesidad de aceite, para un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Una única herramienta para un estilo definido

  • 11 en 1: rostro, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

11 herramientas para todas sus necesidades de cuidado de la barba

11 herramientas para todas sus necesidades de cuidado de la barba

Nuestro recortador viene con 11 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Recorte eficaz incluso en las barbas más exigentes

Recorte eficaz incluso en las barbas más exigentes

Con la tecnología BeardSense, nuestro recortador detecta la densidad de la barba 125 veces por segundo con el objetivo de aumentar la potencia en áreas más densas, lo que le proporciona la potencia adecuada para obtener el mejor resultado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

435

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

19/02/2024

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto es muy bueno

Su desempeño es exacto y sobresaliente. Es muy buen producto, recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

29/09/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto resultó práctico y versátil, excelente

Se recomienda por su calidad y practicidad, especial para el cuidado personal...

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

21/09/2023

Argentina

Argentina

Comprador verificado

El producto es excelente!

El producto es excelente! Cumple muy bien su función

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra