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  • Precisión con acero inoxidable
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All-in-One Trimmer 9000 SeriesRecortador 16 en 1

MG9532/15

4.4
| (60) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Precisión con acero inoxidable
Nuestro recortador todo en uno ofrece la versatilidad y precisión que necesita con 16 herramientas de calidad diseñadas para el rostro, la cabeza y el cuerpo. Las cuchillas autoafilables se mantienen tan afiladas como el primer día y el peine guía de precisión de primera calidad lo ayuda a lograr el estilo y el aspecto que desea.
Ver todos los beneficios

Para rostro, cabello y cuerpo

Precisión con acero inoxidable

  • 16 en 1: para rostro, cabeza y cuerpo

  • Peine preciso de primera calidad

  • Cuchillas autoafilables

  • Tecnología BeardSense

16 herramientas para todas sus necesidades de cuidado de la barba

16 herramientas para todas sus necesidades de cuidado de la barba

Nuestro recortador viene con 16 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Un recorte uniforme con la longitud precisa para lograr el estilo perfecto

Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.

Máxima precisión con rendimiento duradero

Máxima precisión con rendimiento duradero

Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

60

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

30/07/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buenas noches, de mi punto de vista excelente producto.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1

Date of Use 2026-07-30

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1

Date of Use 2026-07-30

05/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Buena máquina

Excelente máquina. 1 mes de uso, la batería sigue con su primera carga, la máquina trae varios accesorios, en su mayoría de buena calidad.

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1

Date of Use 2026-05-04

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1

Date of Use 2026-05-04

12/05/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Una verdadera solución!

Gran producto, muy buena evolución respecto al modelo anterior (de hace 7 / 8 años). Buena calidad de materiales y funcionamiento silencioso. Muy recomendable!

Ventajas

Precio / Calidad de materiales / Cantidad de accesorios / Silencioso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1

Date of Use 2026-03-27

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1

Date of Use 2026-03-27

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Avisos legales

  1. Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos

  2. La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte

  3. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra