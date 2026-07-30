16 en 1: para rostro, cabeza y cuerpo
Peine preciso de primera calidad
Cuchillas autoafilables
Tecnología BeardSense
Nuestro recortador viene con 16 herramientas para que pueda recortar y modelar el vello facial, recortar el cabello y afeitar el vello corporal. ¡Todo lo que necesita para sus necesidades de cuidado corporal!
Nuestro peine preciso de primera calidad, con 11 posiciones de longitud en intervalos de 0,2 mm de 1 a 3 mm, ofrece la máxima precisión para recortar con la longitud exacta que desea y conseguir un estilo perfecto.
Las cuchillas de acero autoafilables proporcionan una mayor resistencia para una máxima precisión al recortar, manteniéndose tan afiladas como el primer día sin necesidad de lubricarlas.
4.4
de 5
60
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
tingui
30/07/2026
Argentina
Comprador verificado
Buenas noches, de mi punto de vista excelente producto.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1
Date of Use 2026-07-30
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1
Date of Use 2026-07-30
Fezzco
05/06/2026
Argentina
Comprador verificado
Buena máquina
Excelente máquina. 1 mes de uso, la batería sigue con su primera carga, la máquina trae varios accesorios, en su mayoría de buena calidad.
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1
Date of Use 2026-05-04
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1
Date of Use 2026-05-04
DAFerrari
12/05/2026
Argentina
Comprador verificado
Una verdadera solución!
Gran producto, muy buena evolución respecto al modelo anterior (de hace 7 / 8 años). Buena calidad de materiales y funcionamiento silencioso. Muy recomendable!
Ventajas
Precio / Calidad de materiales / Cantidad de accesorios / Silencioso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1
Date of Use 2026-03-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 9000 Series MG9532/15 Recortador 16 en 1
Date of Use 2026-03-27
Basado en 2,3 veces el recorte del vello facial por semana, cada sesión de aproximadamente 11,5 minutos
La opción de carga rápida proporciona suficiente energía para una sesión de recorte
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra