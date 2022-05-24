NT1620/15
Recorte rápido y cómodo
Completamente lavable
Fácil de utilizar
Una solución rápida y fácil para eliminar el vello no deseado. Las cuchillas giratorias están protegidas por una cubierta metálica para proporcionar un corte potente, pero seguro, sin rasguños ni cortes.
El recortador es resistente al agua y es fácil de limpiar bajo el agua del grifo después de cada uso.
Girá suavemente el mango del dispositivo hacia la izquierda para encenderlo.
3.3
de 5
4
Reseñas
FHGA10
24/05/2022
Argentina
Lindo producto
El producto es acorde a calidad precio. Tiene funciones muy limitada propias para lo que fue creado. El primer uso tuve sensación de miedo, pero resultó todo lo contrario. No produce dolor. Excelente prestaciones en pelos de nariz y orejas.
Ventajas
Materiales
Contras
Uso específico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Pollo134
28/09/2021
Argentina
Me encanta
Es justo lo que necesitaba, corta los pelos de la nariz muy bien y no lastima nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Recortador para nariz y orejas
FGM60
06/03/2022
Argentina
Comprador verificado
Mediocre
Deberia ser mejor,demasiado caro por la prestación que brinda
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Recortador para nariz y orejas
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1620/15 Recortador para nariz y orejas