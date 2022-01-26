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Descontinuado

Nose trimmer series 3000Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas

NT3160/10

4.2
| (125) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Sin tirones, garantizado
El recortador NOSETRIMMER serie 3000 de Philips elimina con suavidad los vellos de la nariz, oreja y las cejas no deseados. La tecnología ProtecTube y el ángulo del recortador diseñado especialmente aseguran un corte rápido, sencillo, cómodo y sin tirones.
Ver todos los beneficios

Recorte rápido y seguro para el vello de nariz, orejas y cejas

Sin tirones, garantizado

  • Sin tirones, garantizado

  • Sistema de protección, ángulo ideal

  • Completamente lavable, pila AA

  • 2 peines para cejas, funda

El sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños

El sistema de protección avanzada evita tirones, cortes y rasguños

Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, una lámina ultra fina con puntas redondeadas protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el cabello quede atrapado entre los elementos de corte que se mueven por separado, lo que evita los tirones.

Alcanzá fácilmente los vellos de las orejas o de la nariz

El recortador para nariz de Philips se diseñó para formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente el vello que está dentro del oído, la nariz y para su uso en las cejas. Gracias al recortador para nariz de Philips, podés estar seguro de que todos los vellos no deseados serán eliminados con eficacia.

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Ranuras de corte ultraprecisas y afiladas

Tanto la cuchilla como el protector tienen ranuras de corte precisas y afiladas para asegurar que se corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

125

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

26/01/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Es un producto genial y lo llevas a todos lados

Desde que lo compre lo uso semanalmete!! es ideal para mantener prolijo todos los detalles esteticos y recortar cejas, bello nasal y de orejas!! siempre impecable y facil de lavar, es el segundo que compro!!!

Ventajas

Pequeño y practico usa una pila te dura un año!!

Contras

Que tuve uno antes y se me perdio una chapita de contaco pila no la pude consegui y termine comprandome uno nuevo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas

Sí, recomiendo este producto

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14/08/2020

Argentina

Argentina

Es fácil de usar, no tira y sencilla de limpiar

El mejor regalo que le hice a mi marido. Super conforme con las funciones que le ofrece . Excelente calidad y usos para su valor.

Ventajas

Facil uso

Contras

falta de capuchon

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Cumple su objetivo.-

el producto cumple su objetivo a la perfeccion, lo mejor de todo es que al usarlo no lastima la nariz ni tironea los pelos, por lo cual es muy seguro usarlo.

Ventajas

facil uso

Contras

no le encontré todavía.-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas

Sí, recomiendo este producto

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