Descontinuado
Sin tirones, garantizado
Sistema de protección, ángulo ideal
Completamente lavable, pila AA
2 peines para cejas, funda
Gracias a la revolucionaria tecnología ProtecTube, una lámina ultra fina con puntas redondeadas protege la cuchilla para evitar la irritación de la piel. Además, se diseñó la cuchilla para evitar que el cabello quede atrapado entre los elementos de corte que se mueven por separado, lo que evita los tirones.
El recortador para nariz de Philips se diseñó para formar un ángulo perfecto y, así, alcanzar fácilmente el vello que está dentro del oído, la nariz y para su uso en las cejas. Gracias al recortador para nariz de Philips, podés estar seguro de que todos los vellos no deseados serán eliminados con eficacia.
Tanto la cuchilla como el protector tienen ranuras de corte precisas y afiladas para asegurar que se corten todos los vellos de manera rápida y eficaz.
4.2
de 5
125
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Lord Voldemort
26/01/2022
Argentina
Comprador verificado
Es un producto genial y lo llevas a todos lados
Desde que lo compre lo uso semanalmete!! es ideal para mantener prolijo todos los detalles esteticos y recortar cejas, bello nasal y de orejas!! siempre impecable y facil de lavar, es el segundo que compro!!!
Ventajas
Pequeño y practico usa una pila te dura un año!!
Contras
Que tuve uno antes y se me perdio una chapita de contaco pila no la pude consegui y termine comprandome uno nuevo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
cesarmdq
14/08/2020
Argentina
Es fácil de usar, no tira y sencilla de limpiar
El mejor regalo que le hice a mi marido. Super conforme con las funciones que le ofrece . Excelente calidad y usos para su valor.
Ventajas
Facil uso
Contras
falta de capuchon
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
Ralara
11/08/2020
Argentina
Cumple su objetivo.-
el producto cumple su objetivo a la perfeccion, lo mejor de todo es que al usarlo no lastima la nariz ni tironea los pelos, por lo cual es muy seguro usarlo.
Ventajas
facil uso
Contras
no le encontré todavía.-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Cómodo recortador para nariz, orejas y cejas