Descontinuado
Plus
La cuchilla del revolucionario recortador SafeGuard de Philips está protegida con una lámina ultrafina que atrapa el vello, pero no la piel. Además, el vello no se engancha entre las dos cuchillas de corte que se mueven por separado para evitar tirones.
El mango de goma suave te ayuda a sostenerlo con firmeza incluso cuando está húmedo para que tengas más control.
3.8
de 5
31
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
01/08/2020
Argentina
Muy práctico
Me encanta el producto, quito los pelos de la nariz y también el del bozo. La uso muy seguido y hasta se la he recomendado a mis amigas.
Ventajas
Tiene el tamaño ideal para llevar en mi portacosmeticos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Recortador para nariz resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
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TiTaNnN
20/09/2013
Argentina
Cumplimiento.
Es un producto que cumple todas sus expectativas. mas no se le puede pedir. Es muy estético.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Recortador para nariz resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Recortador para nariz resistente al agua
Julioaa40
08/09/2013
Argentina
Muy buen producto
Practico, lavable, muy manejable, se destaca su diseño y duración de las baterías. No hace doler, ideal para viajes o para tener en el lavabo. Lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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