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Descontinuado

Nose trimmer series 3000Recortador para nariz resistente al agua

NT9110/30

3.8
| (31) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Seguro, rápido y fácil de usar
El recortador para nariz, orejas y cejas de Philips utiliza un potente micro recortador de precisión para un resultado seguro, rápido y fácil
Ver todos los beneficios

Para vello de la nariz, orejas y cejas

Seguro, rápido y fácil de usar

  • Plus

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y máxima comodidad

Ángulo perfecto para un óptimo alcance y máxima comodidad

Recortador protegido para evitar tirones, rasguños y cortes

Recortador protegido para evitar tirones, rasguños y cortes

La cuchilla del revolucionario recortador SafeGuard de Philips está protegida con una lámina ultrafina que atrapa el vello, pero no la piel. Además, el vello no se engancha entre las dos cuchillas de corte que se mueven por separado para evitar tirones.

Mango suave para máximo control

Mango suave para máximo control

El mango de goma suave te ayuda a sostenerlo con firmeza incluso cuando está húmedo para que tengas más control.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

31

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

3
2

01/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctico

Me encanta el producto, quito los pelos de la nariz y también el del bozo. La uso muy seguido y hasta se la he recomendado a mis amigas.

Ventajas

Tiene el tamaño ideal para llevar en mi portacosmeticos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Recortador para nariz resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 Recortador para nariz resistente al agua

20/09/2013

Argentina

Argentina

Cumplimiento.

Es un producto que cumple todas sus expectativas. mas no se le puede pedir. Es muy estético.

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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08/09/2013

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Practico, lavable, muy manejable, se destaca su diseño y duración de las baterías. No hace doler, ideal para viajes o para tener en el lavabo. Lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

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Sí, recomiendo este producto

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