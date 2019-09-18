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Descontinuado

Radio original

ORD7100R/00

4

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Ver todos los beneficios

La radio Original

  • con conector de 30 pines

  • para iPod/iPhone

  • FM

  • <10 W

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Reproducí y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo

Reproducí y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo

Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base

Sincronización automática con el reloj del iPod / iPhone cuando está en la base

Cuando conectás tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitás configurar la hora manualmente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

18/09/2019

México

México

Excelente sonido y diseño

Tengo más de 3 años con mi radio y aparte de tener excelente calidad, hace muy buena decoración.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORD7100R Radio original

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORD7100R Radio original

02/07/2015

Argentina

Argentina

Casi muy Bueno!

Muy lindo diseño vintage. Pero una lastima que no posea sintonizador AM.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORD7100R Radio original

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ORD7100R Radio original

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