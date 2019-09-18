Descontinuado
La radio Original
Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.
con conector de 30 pines
para iPod/iPhone
FM
<10 W
Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.
Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.
Cuando conectás tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitás configurar la hora manualmente.
4.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
RicardoRR
18/09/2019
México
Excelente sonido y diseño
Tengo más de 3 años con mi radio y aparte de tener excelente calidad, hace muy buena decoración.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORD7100R Radio original
Sí, recomiendo este producto
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Mxsw
02/07/2015
Argentina
Casi muy Bueno!
Muy lindo diseño vintage. Pero una lastima que no posea sintonizador AM.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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