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Descontinuado

Radio original

ORD7105C/00

La radio Original

Dejá que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición. Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Ver todos los beneficios

La radio Original

  • Crema

  • Base para iPod y iPhone

Reproducí y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo

Reproducí y cargá tu iPod o iPhone al mismo tiempo

Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda

El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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