Descontinuado
Afeitado al ras
Esta afeitadora eléctrica recargable de Philips combina el sistema de afeitado al ras con la tecnología única Reflex Action de Philips. Podés estar seguro de que te verás bien todos los días
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Avanzada
Afeitadora recargable, hasta 30 minutos de uso sin cable.
Solo tenés que colocar las cuchillas sobre tu piel para lograr un excepcional afeitado al ras ya que los cabezales flotantes se adaptan a las curvas del rostro.
Las hojas autoafilables ofrecen una extensa duración de hasta dos años.
4.5
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Toto81
17/07/2020
Argentina
El producto es excelente
El producto es ergonómicamente perfecto. Prácticamente no genera ruido y se puede utilizar para distintos tipos de afeitada. No recalienta y tiene muy buena autonomía.
Ventajas
Excelente recorte
Contras
Pocos colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver
Fecha de uso 2020-03-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver
Fecha de uso 2020-03-17
rochamaf
17/07/2020
Argentina
Mi primer afeitadora.
Para iniciar en el mundo de la barba y/o bigote, es un excelente comienzo. Lo mejor, precio/calidad. Excelente tamaño y cómoda de manipular. Con el tiempo, cuando ya tenía más barba fui por una AquaTouch eléctrica (uso en seco y húmedo) S5070/02.
Ventajas
Tamaño. Fácil de limpiar.
Contras
No trae estuche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-07-17
HugoEHijos
08/01/2015
Argentina
Extremadamente práctico
Preferible a mi juicio a las afeitadoras de 3 cabezales por la capacidad de acceder a cualquier parte del rostro Excelente para transportar en cualquier "rinconcito" de un bolso de mano por su menor tamaño Eficiente y práctica Usada por los miembros adolescentes y adultos de la familia con igual eficiencia Realmente sobresaliente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ222/16 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ222/16 Afeitadora eléctrica