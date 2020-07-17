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Descontinuado

Afeitadora eléctrica

PQ222/16

4.5

| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Afeitado al ras

Esta afeitadora eléctrica recargable de Philips combina el sistema de afeitado al ras con la tecnología única Reflex Action de Philips. Podés estar seguro de que te verás bien todos los días

Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeitado al ras

  • Avanzada

Afeitadora recargable

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Afeitadora recargable, hasta 30 minutos de uso sin cable.

Se adapta a las curvas del rostro

Se adapta a las curvas del rostro

Solo tenés que colocar las cuchillas sobre tu piel para lograr un excepcional afeitado al ras ya que los cabezales flotantes se adaptan a las curvas del rostro.

Cuchillas autoafilables

Cuchillas autoafilables

Las hojas autoafilables ofrecen una extensa duración de hasta dos años.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

El producto es excelente

El producto es ergonómicamente perfecto. Prácticamente no genera ruido y se puede utilizar para distintos tipos de afeitada. No recalienta y tiene muy buena autonomía.

Ventajas

Excelente recorte

Contras

Pocos colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver

Fecha de uso 2020-03-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver

Fecha de uso 2020-03-17

17/07/2020

Argentina

Argentina

Mi primer afeitadora.

Para iniciar en el mundo de la barba y/o bigote, es un excelente comienzo. Lo mejor, precio/calidad. Excelente tamaño y cómoda de manipular. Con el tiempo, cuando ya tenía más barba fui por una AquaTouch eléctrica (uso en seco y húmedo) S5070/02.

Ventajas

Tamaño. Fácil de limpiar.

Contras

No trae estuche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ222/17 Electric shaver

Fecha de uso 2018-07-17

08/01/2015

Argentina

Argentina

Extremadamente práctico

Preferible a mi juicio a las afeitadoras de 3 cabezales por la capacidad de acceder a cualquier parte del rostro Excelente para transportar en cualquier "rinconcito" de un bolso de mano por su menor tamaño Eficiente y práctica Usada por los miembros adolescentes y adultos de la familia con igual eficiencia Realmente sobresaliente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ222/16 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ222/16 Afeitadora eléctrica

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