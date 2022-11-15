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Descontinuado

6000 seriesAuriculares intrauditivos con micrófono

PRO6305BK/00

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Todo lo que necesitas
Listas de reproducción, podcasts y llamadas: Estos auriculares intrauditivos con cable te ofrecen el sonido nítido que necesitas. También son compatibles con audio de alta resolución, por lo que escucharás más cuando uses tu servicio de streaming de alta resolución favorito.
Ver todos los beneficios

Todo lo que necesitas

  • Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado

  • micrófono integrado

  • Negro

  • Auriculares intrauditivos

Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido

Respondé una llamada, poné en pausa la lista de reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado con eliminación del eco permite que el sonido sea nítido mientras hablas. Al escuchar música y podcasts, los controladores acústicos de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un sonido claro y detallado.

Audio de alta resolución. Escuchá más

¿Te encanta tu servicio de transmisión de alta resolución? Escuchá más con estos auriculares de alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más detalles mientras te desplazas.

3 almohadillas de goma intercambiables. Ajuste cómodo.

El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y un excelente aislamiento del ruido pasivo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

15/11/2022

Argentina

Argentina

Con todo lo necesario y esencial

Hermoso dispositivo que da con todo para satisfacer al usuario. No es de extrañar que Philips ofrezca una calidad de producto y de empaquetado alto. Se puede apreciar su nivel de detalle en su apartado de caja; lindas etiquetas con todo los detalles y características. (No trae folleto de garantía, pero si tiene garantía) En cuanto a su diseño, está a nivel de ser diseñado inteligentemente y meticulosamente. Sus materiales de construcción están al tope para un auricular de ese precio, los logos han sido grabados correctamente; se ven delgados y resistentes. Sin olvidarse del apartado de sonido, nada que decir. (Han sido equilibrados y adaptados a todo tipo de tareas, sean de gamer, Whatsapp o música) Ha cumplido con todas mis expectativas sin incidir de más. Y por eso mismo le tengo una gran confianza a los productos Philips y los querría comprar siempre, si es que siempre me ofrecen un descuento o promo.

Ventajas

Estándares de calidad altos, promete con lo que ofrece. Relación calidad-precio más que justa; perfecta. Diseño básico e inteligente, he notado que tiene un diseño apropiado para evitar sobrefuerza de los cables. Lindo acabado parecido al metal y lindo pulido. Sonido perfecto (Uno para todo)

Contras

Ligeras imperfecciones insignificantes en el plástico del cableado. Tienden a ensuciarse seguido si no se les cuida. El micrófono a veces no te capta bien en cierto ángulo y distancia apartada, se te pueden salir si corres. El sonido perfecto y claro en exceso sin pausas te deja sin ganas.Por ahí te dan una sensación de fragilidad por lo fino del cable. Te puede agarrar algo de disgusto si no pones la canción en HD o Hifi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6305BK Auriculares intrauditivos con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6305BK Auriculares intrauditivos con micrófono

24/08/2022

Argentina

Argentina

Cumplen con lo prometido!

Me compre estos auriculares con un poco de miedo, pero la verdad que me cambiaron la mentalidad una vez que los tuve y los probé. Superaron mis expectativas, los uso para el ámbito laboral y me ayudan en la tarea cotidiana.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series PRO6305BK Auriculares intrauditivos con micrófono

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