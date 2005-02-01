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Descontinuado

PSS010 CD Soundmachine

PSS010/01

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Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Práctico control remoto

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