Descontinuado
PSS010/01
Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.
La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.
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