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Descontinuado

Hairclipper series 1000Cortacabello

QC5050/00

4

| (10) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Cortadora de cabello Super-Easy

Cortadora de cabello súper fácil de usar para que puedas crear el estilo que quieras con hasta 8 posiciones de longitud que van desde 1 a 21 mm. Sólo tenés que seleccionar el largo adecuado, cerrar y listo. Ahora viene con un peine para cabellos súper cortos.

Ver todos los beneficios

Seleccione el largo, cierre y listo

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  • Con peine que se adapta a los contornos

8 posiciones de largo de hasta 21 mm

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Seleccioná la longitud deseada con la amplia y versátil gama de largos

Peine que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

Peine que sigue los contornos para más velocidad y comodidad

El peine-guía que sigue los contornos se ajusta a cada curva para ofrecerte resultados rápidos y cómodos.

Peine para pelo corto, para cortes de hasta 1,6 mm

Peine para pelo corto, para cortes de hasta 1,6 mm

Un peine delicado para lucir un estilo bien corto.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

10

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3

10/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy bueno

Es espetacular el producto ya hice varios corte de cabello y anda espetacular no tiene ninguna falla

Ventajas

Estoy a favor del producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Fecha de uso 2018-08-10

19/07/2020

Argentina

Argentina

Práctico y liviano!

Recomiendo a las madres que no tiene. Tiempo de llevar a sus hijos a la peluquería, tengo 2 varones con los que uso diferentes medidas, y también para cortar las puntas del cabello de la nena. Es genial. Muy liviano y fácil de usar!!

Ventajas

Totalmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Fecha de uso 2019-07-19

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Fecha de uso 2019-07-19

17/07/2020

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Una máquina muy buena hace años que la tengo y jamás perdió filo una maravilla

Ventajas

Que sea inalámbrica

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Fecha de uso 2019-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper

Fecha de uso 2019-07-17

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