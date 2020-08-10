Descontinuado
Cortadora de cabello Super-Easy
Cortadora de cabello súper fácil de usar para que puedas crear el estilo que quieras con hasta 8 posiciones de longitud que van desde 1 a 21 mm. Sólo tenés que seleccionar el largo adecuado, cerrar y listo. Ahora viene con un peine para cabellos súper cortos.
Con peine que se adapta a los contornos
Seleccioná la longitud deseada con la amplia y versátil gama de largos
El peine-guía que sigue los contornos se ajusta a cada curva para ofrecerte resultados rápidos y cómodos.
Un peine delicado para lucir un estilo bien corto.
4.0
de 5
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Rotwailer
10/08/2020
Argentina
El producto es muy bueno
Es espetacular el producto ya hice varios corte de cabello y anda espetacular no tiene ninguna falla
Ventajas
Estoy a favor del producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Fecha de uso 2018-08-10
Libella
19/07/2020
Argentina
Práctico y liviano!
Recomiendo a las madres que no tiene. Tiempo de llevar a sus hijos a la peluquería, tengo 2 varones con los que uso diferentes medidas, y también para cortar las puntas del cabello de la nena. Es genial. Muy liviano y fácil de usar!!
Ventajas
Totalmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Fecha de uso 2019-07-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Fecha de uso 2019-07-19
Deby1822
17/07/2020
Argentina
Empleado de Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Una máquina muy buena hace años que la tengo y jamás perdió filo una maravilla
Ventajas
Que sea inalámbrica
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Fecha de uso 2019-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5050/00 Hair clipper
Fecha de uso 2019-07-17