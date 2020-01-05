Descontinuado
QG3190/00
Máxima precisión y excelente visibilidad
La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.
Pro
9 en 1
Resistente al agua
Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.
La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.
Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*
2.3
de 5
17
Reseñas
Lumenpra
05/01/2020
España
Comprador verificado
Muy buen cortador y fácil de utilizar
De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Fecha de uso 2018-12-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Fecha de uso 2018-12-05
Betoanta
20/07/2020
Argentina
Deberia ser mas facil
X que es muy buena calidad, nunca tuve problemas salgo algo obvio como la bateria y resalto la atencion al cliente.
Ventajas
Muy buen producto y atencion
Contras
Si me contestan como cambiar la bateria, ninguna objecion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2018-07-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal
Fecha de uso 2018-07-20
Lolo
20/12/2013
Argentina
Muy buen producto
Hace más de dos años que lo uso sin inconvenientes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal