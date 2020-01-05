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Descontinuado

Multigroom series 3000Kit de cuidado personal

QG3190/00

2.3

| (17) Reseñas

Máxima precisión y excelente visibilidad

La revolucionaria tecnología MicroBlade de este kit de cuidado personal de Philips está diseñada para darte una precisión sin precedentes para crear el look exacto que tenías en mente eliminando el vello no deseado.

Ver todos los beneficios

Máxima precisión y excelente visibilidad

  • Pro

  • 9 en 1

  • Resistente al agua

Totalmente resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

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Totalmente sumergible para un uso y limpieza fáciles.

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

Tecnología MicroBlade para una precisión sin precedentes

La revolucionaria tecnología MicroBlade te ofrece una precisión incomparable para crear el estilo que quieras.

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Más afilado que el titanio*: cuchillas templadas para una vida útil prolongada

Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable templado son más filosas que el titanio*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.3

de 5

17

Reseñas

05/01/2020

España

España

Comprador verificado

Muy buen cortador y fácil de utilizar

De fácil uso, múltiples accesorios, rápido y cómodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Fecha de uso 2018-12-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit

Fecha de uso 2018-12-05

20/07/2020

Argentina

Argentina

Deberia ser mas facil

X que es muy buena calidad, nunca tuve problemas salgo algo obvio como la bateria y resalto la atencion al cliente.

Ventajas

Muy buen producto y atencion

Contras

Si me contestan como cambiar la bateria, ninguna objecion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal

Fecha de uso 2018-07-20

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal

Fecha de uso 2018-07-20

20/12/2013

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Hace más de dos años que lo uso sin inconvenientes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de cuidado personal

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