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Descontinuado

Multigroom series 3000Recortadora para detalles y barba 3 en 1

QG3320/15

4.1
| (35) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Recortadora para detalles y barba todo en uno
Probá estilos distintos de barba, bigote y patillas con esta recortadora todo en uno. Los 3 accesorios te permiten probar estilos distintos fácilmente.
Ver todos los beneficios

Recortadora resistente al agua 3 en 1 para máxima versatilidad

Recortadora para detalles y barba todo en uno

  • 2 accesorios y 1 peine

  • inalámbrico, totalmente lavable

  • Cuchillas suaves con la piel

  • 60 min de uso inalámbrico/10 h de carga

18 longitudes ajustables (1-18 mm) para una barba corta o larga pareja

Recortate la barba con la longitud exacta que deseás bloqueando la posición que se ajuste al look que querés obtener. El peine para barba cortar y larga ofrece 18 posiciones de longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.

Cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel para un recorte tranquilo

Cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel para un recorte tranquilo

Disfrutá de un recorte cómodo con un alto rendimiento. Las cuchillas son autoafilables y están fabricadas con acero cromado muy fino, para que disfrutes de un rendimiento duradero. Sus puntas y peines redondeados garantizan un contacto seguro y suave con tu piel.

60 minutos de uso inalámbrico después de 10 horas de carga

60 minutos de uso inalámbrico después de 10 horas de carga

Nuestras nuevas cuchillas reducen la fricción para aportarte hasta un 70% más de tiempo de funcionamiento que los modelos anteriores.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

35

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

18/07/2020

Argentina

Argentina

Funcional

Es práctica, la uso hace unos 5 años. No corta a 0 es muy funcional el cortador para nariz y oreja. Y es muy fácil mantener una barba corta o larga.

Ventajas

Corta pelota nariz, lavable

Contras

Precisión

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Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Recortadora para detalles y barba 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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17/07/2020

Argentina

Argentina

Súper funcional

Una máquina muy cómoda y fácil de utilizar, permite recortar la barba, afeitarse o cortarse el cabello de forma fácil y rápida!

Ventajas

Fácil de utilizar

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Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Recortadora para detalles y barba 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

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24/09/2018

Colombia

Colombia

La herramienta para aprender de Grooming

Antes de comprar mi Multigroom 8 en 1 de Philips tenía esta, gracias a su accesorio de milímetros, logré hacer varios cortes y degrades en la barba y el cabello. Además, gracias a su accesorio para nariz y orejas, pude quitarme los pelos de allí. La herramienta idónea para aprender que tipo de barba llevar y mantenerla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1

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