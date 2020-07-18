Descontinuado
2 accesorios y 1 peine
inalámbrico, totalmente lavable
Cuchillas suaves con la piel
60 min de uso inalámbrico/10 h de carga
Recortate la barba con la longitud exacta que deseás bloqueando la posición que se ajuste al look que querés obtener. El peine para barba cortar y larga ofrece 18 posiciones de longitud, entre 1 mm y 18 mm, con una diferencia exacta de 1 mm entre cada posición.
Disfrutá de un recorte cómodo con un alto rendimiento. Las cuchillas son autoafilables y están fabricadas con acero cromado muy fino, para que disfrutes de un rendimiento duradero. Sus puntas y peines redondeados garantizan un contacto seguro y suave con tu piel.
Nuestras nuevas cuchillas reducen la fricción para aportarte hasta un 70% más de tiempo de funcionamiento que los modelos anteriores.
4.1
de 5
35
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
jmpram
18/07/2020
Argentina
Funcional
Es práctica, la uso hace unos 5 años. No corta a 0 es muy funcional el cortador para nariz y oreja. Y es muy fácil mantener una barba corta o larga.
Ventajas
Corta pelota nariz, lavable
Contras
Precisión
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Recortadora para detalles y barba 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Recortadora para detalles y barba 3 en 1
17/07/2020
Argentina
Súper funcional
Una máquina muy cómoda y fácil de utilizar, permite recortar la barba, afeitarse o cortarse el cabello de forma fácil y rápida!
Ventajas
Fácil de utilizar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Recortadora para detalles y barba 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Recortadora para detalles y barba 3 en 1
Mchdres
24/09/2018
Colombia
La herramienta para aprender de Grooming
Antes de comprar mi Multigroom 8 en 1 de Philips tenía esta, gracias a su accesorio de milímetros, logré hacer varios cortes y degrades en la barba y el cabello. Además, gracias a su accesorio para nariz y orejas, pude quitarme los pelos de allí. La herramienta idónea para aprender que tipo de barba llevar y mantenerla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 3000 QG3320/15 Máquina para detalles y barba 3 en 1