ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
  • Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

OneBladeCuchilla de repuesto

QP210/50

4
| (44) Reseñas
Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Productos compatibles
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Rostro

QP6532/10

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Rostro

QP6532/15

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Recorta, perfila y afeita

  • Una original

  • Se adapta a todas los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a todas los mangos OneBlade

Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que perdura

Cuchilla que perdura

Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

44

Reseñas

20/06/2018

Argentina

Argentina

Me gusta por ser practica y efectiva

El modelo y la potencia del cortado hace que mi barba sea cortada muy bien ya que poseo la barba de pelo muy duro es eficaz y precisa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

13/03/2018

Argentina

Argentina

Práctico

Excelente afeitadora, lo contra es a la hora de conseguir repuestos. Todavía no puedo adquirir los mismos, ya que no se consiguen con facilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

27/06/2021

Colombia

Colombia

Definitivamente la volvería a comprar

Increíble máquina. Ya había tenido una philips y definitivamente el precio se ve reflejado en la calidad. Es muy suave y lo que dicen de los repuestos pues como todo hay que tener cuidado

Ventajas

Resistencia al agua. Facilidad para comprar repuestos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de repuesto

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.