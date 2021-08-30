Descontinuado
Recorta, perfila y afeita
1 Cuchilla para cuerpo original y 1 kit para cuerpo
Se adapta a todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca
Philips OneBlade es un nuevo y revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles limpios en vellos de cualquier longitud. Su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido que recorta cualquier longitud de vello.
Se adapta a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Cuchilla duradera de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación fresca. Cuando aparezca el indicador de reemplazo (el ícono de expulsión) en la cuchilla, es posible que el rendimiento ya no sea óptimo y sea hora de considerar cambiar la cuchilla para obtener la mejor experiencia de afeitado
4.5
de 5
21
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
PUCHE96
30/08/2021
Argentina
CONFORME!
MI ONEBLADE ESTA WAY BRO, TE LA RECOMIENDO!!!!!...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de repuesto
Gutsypuck
21/09/2022
España
Comprador verificado
Lo mejor que he probado hasta ahora
Afeitado impecable y muy seguro ya que es imposible cortarse, no hace daño ninguno y se lo recomendaría y de echo se lo recomiendo a todos mis allegados
Ventajas
Todo
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
morileño99
01/12/2020
España
Parte de la promoción
El producto cumple con las caractereísticas indica
Tras unos días de prueba en diferentes situaciones puedo decir con total seguridad que las cuchillas cumplen con todas las características indicadas en la descripción. Su precisión de corte tanto en cara, pecho, abdomen y demás partes es la perfecta. Funciona correctamente bajo el agua. A la hora del afeitado no irrita ni deja la piel roja, algo por lo que también es un punto a favor. Relación precio- calidad muy buena. Sin duda las recomendaría sin pensarlo.
Ventajas
Relación calidad precio
Contras
La durabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.