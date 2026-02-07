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Descontinuado

OneBlade ProRostro

QP6530/15

4.3
| (203) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

1 premio

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello
Philips OneBlade Pro es un revolucionario moldeador híbrido que puede recortar, afeitar y crear líneas y perfiles definidos en vellos de cualquier longitud. Olvídese de tener que seguir múltiples pasos y utilizar muchas herramientas. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elegí Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de arreglo personal1

Diseñada para cortar el vello, no la piel

Recorte, perfile y afeite cualquier longitud de vello

  • Batería recargable de iones de litio

  • Peine-guía de precisión de 12 longitudes

  • Uso en seco y húmedo

  • Indicador de batería

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.

Recorta

Recorta

Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Modela

Modela

Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-3112060

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

203

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

07/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Una compra recomendable

Excelente! Práctica, larga duración de la batería y de los repuestos.

Ventajas

Practicidad, durabilidad

Contras

No son económicos los repuestos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6532/15 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6532/15 Rostro

03/10/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Onblade Pro QP6532 Recomendado

Vengo de la primer genracion de onblade y la verdad el ruido es mucho menos, la durabilidad es excelente. Cumple muy bien el uso de peine

Contras

Le falta traer los modelos de afuera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro

06/09/2022

Argentina

Argentina

Excelente producto mejor de lo que pensé

Corta casi al ras, sin irritación ni cortes la mejor afeitadora que e tenido

Ventajas

Sin irritación y sin cortes, corta casi al ras

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.