Descontinuado
Batería recargable de iones de litio
Peine-guía de precisión de 12 longitudes
Uso en seco y húmedo
Indicador de batería
Diseñado para modelar y perfilar el vello facial y corporal, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con los vellos más largos.
Recortate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que podés utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtené líneas precisas en segundos, gracias a la cuchilla de doble cara que te permite ver cada vello que cortás.
Premios
4.3
de 5
203
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Luisgz
07/02/2026
Argentina
Comprador verificado
Una compra recomendable
Excelente! Práctica, larga duración de la batería y de los repuestos.
Ventajas
Practicidad, durabilidad
Contras
No son económicos los repuestos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6532/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro 360 QP6532/15 Rostro
luKeto
03/10/2025
Argentina
Comprador verificado
Onblade Pro QP6532 Recomendado
Vengo de la primer genracion de onblade y la verdad el ruido es mucho menos, la durabilidad es excelente. Cumple muy bien el uso de peine
Contras
Le falta traer los modelos de afuera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6532/10 Rostro
TORRES#1
06/09/2022
Argentina
Excelente producto mejor de lo que pensé
Corta casi al ras, sin irritación ni cortes la mejor afeitadora que e tenido
Ventajas
Sin irritación y sin cortes, corta casi al ras
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6530/15 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.