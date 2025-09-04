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Descontinuado

StyleShaverModelador y afeitadora resistente al agua

QS6140/32

3.9

| (52) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

1 premio

Expresá tu estilo

Creá el look exacto que deseás con Styleshaver. Con un solo giro, este recortador de barba con doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta una barba de 3 días o un afeitado al ras, incluso en barbas duras.

Ver todos los beneficios

Recortá, modelá y afeitá con un solo producto

Expresá tu estilo

  • Pro

Recortador de barba con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm

Recortador de barba con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm

El recortador grande para barba y barba de 3 días (32 mm) de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente la longitud que desea. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El recortador metálico posee bordes redondeados suaves con la piel garantizando un corte preciso y uniforme.

Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos

Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás que debajo hay un recortador de precisión reversible. Un extremo es un recortador de alto rendimiento de 32 mm. Si le das la vuelta, dispondrás de un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para llegar a los lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado para cortar muy cerca de la piel y protegerla al mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño en ángulo facilitan la visión de lo que estás haciendo para obtener líneas y detalles definidos.

Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más duras

Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más duras

La afeitadora con doble lámina facilita quitar la sombra que crece alrededor de la barba, incluso en el cuello. El recortador central recoge los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.

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3.9

de 5

52

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

04/09/2025

Argentina

Argentina

Muy buena. Necesito un repuesto...

Es una excelente afeitadora. Ya hace varios años que la tengo, necesito comprar el cabezal QS6100/50. Saben donde puedo comprarlo?

Ventajas

225

Contras

0

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2023-09-03

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2023-09-03

06/11/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Hace 5 años que la tengo y sigue funcionando perfectamente, la batería sigue bien hasta 3/4 cortes dura y los accesorios nunca se los cambie. Los accesorios que trae son muy buenos.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2018-11-06

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-11-06

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctico

Me resulta muy practico que tenga los 2 cabezales para el recorte de la barba y luego para una afeitada a 0. La tengo hace 5 años y no me ha causado problemas, funciona sin cables y la batería es suficiente. Yo siempre la usé en seco.

Ventajas

Tiene 2 cabezales y no hace falta andar cambiando. Además del lado que afeita tiene un tamaño mas grande que lo normal.

Contras

Se puede cortar el pelo pero se tarda bastante, es mas bien para cortar la barba y afeitarse.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-08-10

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