Descontinuado
Expresá tu estilo
Creá el look exacto que deseás con Styleshaver. Con un solo giro, este recortador de barba con doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta una barba de 3 días o un afeitado al ras, incluso en barbas duras.
Pro
El recortador grande para barba y barba de 3 días (32 mm) de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente la longitud que desea. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El recortador metálico posee bordes redondeados suaves con la piel garantizando un corte preciso y uniforme.
Al extraer el peine-guía ajustable comprobarás que debajo hay un recortador de precisión reversible. Un extremo es un recortador de alto rendimiento de 32 mm. Si le das la vuelta, dispondrás de un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para llegar a los lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Se ha diseñado para cortar muy cerca de la piel y protegerla al mismo tiempo, y su tamaño reducido y diseño en ángulo facilitan la visión de lo que estás haciendo para obtener líneas y detalles definidos.
La afeitadora con doble lámina facilita quitar la sombra que crece alrededor de la barba, incluso en el cuello. El recortador central recoge los pelos más largos y difíciles y las 2 láminas flotantes afeitan el resto con la máxima suavidad.
Premios
3.9
de 5
52
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Roly56
04/09/2025
Argentina
Muy buena. Necesito un repuesto...
Es una excelente afeitadora. Ya hace varios años que la tengo, necesito comprar el cabezal QS6100/50. Saben donde puedo comprarlo?
Ventajas
225
Contras
0
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2023-09-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2023-09-03
06/11/2020
Argentina
Excelente producto
Hace 5 años que la tengo y sigue funcionando perfectamente, la batería sigue bien hasta 3/4 cortes dura y los accesorios nunca se los cambie. Los accesorios que trae son muy buenos.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2018-11-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2018-11-06
10/08/2020
Argentina
Muy práctico
Me resulta muy practico que tenga los 2 cabezales para el recorte de la barba y luego para una afeitada a 0. La tengo hace 5 años y no me ha causado problemas, funciona sin cables y la batería es suficiente. Yo siempre la usé en seco.
Ventajas
Tiene 2 cabezales y no hace falta andar cambiando. Además del lado que afeita tiene un tamaño mas grande que lo normal.
Contras
Se puede cortar el pelo pero se tarda bastante, es mas bien para cortar la barba y afeitarse.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6140/32 Modelador y afeitadora resistente al agua
Fecha de uso 2018-08-10