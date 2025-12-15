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Descontinuado

StyleShaverMoldeador y afeitadora resistente al agua

QS6141/32

3.9

| (78) Reseñas

Creá tu estilo

Creá tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este moldeador de barba y afeitadora de doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.

Ver todos los beneficios

Recortá, estilizá, afeitá: creá tu estilo

Creá tu estilo

  • Intervalos de 0,5 mm

  • Recortador doble

  • 75 min de uso sin cable/4 h de carga

  • Afeitadora de doble lámina

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

Recortador de barba corta y larga: 12 posiciones de largo desde 0,5 a 10 mm

El recortador metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones de longitud ajustables te permite tener el largo exacto de barba que deseas. Fijá tu posición preferida con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y uniforme.

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

Nueva afeitadora de lámina: Afeita 20% más rápido que antes

La nueva afeitadora de doble lámina te permite una afeitada según tu estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Recortador totalmente metálico de 15 o 32 mm, para detalles perfectos

Retirá el peine ajustable y obtené un recortador doble totalmente metálico. Usá el lado de 32 mm para cortar con alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

78

Reseñas

15/12/2025

Argentina

Argentina

Conseguir repuesto

Hola como va? Alguien sabe a donde puedo conseguir el beard comb (peine guia)

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Fecha de uso 2023-12-15

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Fecha de uso 2023-12-15

06/02/2025

Argentina

Argentina

Recomendable sin dudar

La tengo hace más de 8 años ,la e usado tanto para cortar el pelo y lo normal para modelarme la barba ,es robusta y de calidad sus cuchillas hasta el día de hoy cortan bien ,nunca me a fallado ,las cosas en general de Philips antes venían mejor en calidad y la muestra es está maquinita que no té deja a gamba ...

Ventajas

Calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Fecha de uso 2023-02-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Fecha de uso 2023-02-06

17/12/2022

Argentina

Argentina

excelente

el producto es excelente .lo he adquirido para hacer un obsequio a mi hijo ,en una mudanza perdimos el cargador o batería ,y necesito saber dónde lo puedo adquirir mi hijo está muy conforme y yo también si es posible quiero saber dónde poder adquirir el cargador desde ya muchas gracias !!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Fecha de uso 2020-12-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Fecha de uso 2020-12-17

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