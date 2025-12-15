Descontinuado
QS6141/32
Creá tu estilo
Creá tu estilo con Philips StyleShaver. Con tan solo un giro de tu muñeca, este moldeador de barba y afeitadora de doble cabezal tiene todo lo que necesitás para crear cualquier estilo: barba incipiente perfecta, barba arreglada o afeitada al ras.
Intervalos de 0,5 mm
Recortador doble
75 min de uso sin cable/4 h de carga
Afeitadora de doble lámina
El recortador metálico (32 mm) y el peine con 12 posiciones de longitud ajustables te permite tener el largo exacto de barba que deseas. Fijá tu posición preferida con la rueda de ajuste. El recortador de metal duradero posee bordes redondeados para prevenir la irritación y garantiza un corte preciso y uniforme.
La nueva afeitadora de doble lámina te permite una afeitada según tu estilo. El recortador intermedio atrapa los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.
Retirá el peine ajustable y obtené un recortador doble totalmente metálico. Usá el lado de 32 mm para cortar con alto rendimiento y el lado de 15 mm para cortar con precisión en aquellos lugares difíciles de acceder. Las puntas redondeadas garantizan una suave sensación al tacto. Los elementos de corte más finos brindan resultados excelentes para los detalles más pequeños o áreas como bajo la nariz o alrededor de la boca.
3.9
de 5
78
Reseñas
Carlos93
15/12/2025
Argentina
Conseguir repuesto
Hola como va? Alguien sabe a donde puedo conseguir el beard comb (peine guia)
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Fecha de uso 2023-12-15
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Fecha de uso 2023-12-15
Nasperset
06/02/2025
Argentina
Recomendable sin dudar
La tengo hace más de 8 años ,la e usado tanto para cortar el pelo y lo normal para modelarme la barba ,es robusta y de calidad sus cuchillas hasta el día de hoy cortan bien ,nunca me a fallado ,las cosas en general de Philips antes venían mejor en calidad y la muestra es está maquinita que no té deja a gamba ...
Ventajas
Calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Fecha de uso 2023-02-06
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2023-02-06
ansiedad
17/12/2022
Argentina
excelente
el producto es excelente .lo he adquirido para hacer un obsequio a mi hijo ,en una mudanza perdimos el cargador o batería ,y necesito saber dónde lo puedo adquirir mi hijo está muy conforme y yo también si es posible quiero saber dónde poder adquirir el cargador desde ya muchas gracias !!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Fecha de uso 2020-12-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Fecha de uso 2020-12-17