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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Recort. para barba y barba incipiente

QT4015/16

3.7

| (64) Reseñas

Barba perfecta de 3 días de manera sencilla

Consigue el estilo que quieras con este recortador para barba y barba incipiente. Precisión desde solo 0,5 mm hasta 10 mm.

Ver todos los beneficios

La manera más cómoda de empezar con su barba corta

Barba perfecta de 3 días de manera sencilla

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de titanio avanzadas

  • 1 h de carga/90 min. de uso sin cable

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear, entre 0,5 y 10 mm

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar y bloquear, entre 0,5 y 10 mm

Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, con una precisión de 0,5 mm entre cada longitud.

Rendimiento de corte superior con hojas revestidas con titanio

Rendimiento de corte superior con hojas revestidas con titanio

Cuchillas avanzadas de titanio para un rendimiento de corte superior y perfilados de larga duración

Precisión de 0,5 mm

Precisión de 0,5 mm

Utiliza el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 5

64

Reseñas

14/08/2020

Argentina

Argentina

No miente en la descripción de su empaque

La elegí por el precio y porque mantiene muy corto la barba. No me gusta sacarme toda la barba ya que mi piel sufre y esta máquina me vino muy bien. La batería dura mucho y se puede mantener el largo que uno prefiera. Es una máquina sencilla,sin pretensiones ni complicaciones. Lo malo es que parece muy fino en el plástico y partes.da la sensación que si se cae es probable que no se pueda volver a usar.

Ventajas

La duración de la batería y lo sencillo para su uso

Contras

Tiene partes muy finas y de plástico...da la sensación que si se cae,chau maquina y no se si hay repuestos

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer

Fecha de uso 2020-02-14

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer

Fecha de uso 2020-02-14

18/07/2020

Argentina

Argentina

Es muy práctica y fácil de utilizar.

Es muy práctica y fácil de utilizar logrando cortes muy precisos en barbas duras. Lo recomiendo.

Ventajas

Buen filo.

Contras

No encuentro contra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer

Fecha de uso 2018-07-17

17/07/2020

Argentina

Argentina

Cumple las expectativas

Múltiples niveles de corte. La duración de la batería es excelente. La cargo cada 3 meses. Recomendable.

Ventajas

La duración de la batería

Contras

Más instrumentos para la limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer

Fecha de uso 2018-07-17

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