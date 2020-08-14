Descontinuado
QT4015/16
Barba perfecta de 3 días de manera sencilla
Consigue el estilo que quieras con este recortador para barba y barba incipiente. Precisión desde solo 0,5 mm hasta 10 mm.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de titanio avanzadas
1 h de carga/90 min. de uso sin cable
Gira la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, con una precisión de 0,5 mm entre cada longitud.
Cuchillas avanzadas de titanio para un rendimiento de corte superior y perfilados de larga duración
Utiliza el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.
3.7
de 5
64
Reseñas
Mathz
14/08/2020
Argentina
No miente en la descripción de su empaque
La elegí por el precio y porque mantiene muy corto la barba. No me gusta sacarme toda la barba ya que mi piel sufre y esta máquina me vino muy bien. La batería dura mucho y se puede mantener el largo que uno prefiera. Es una máquina sencilla,sin pretensiones ni complicaciones. Lo malo es que parece muy fino en el plástico y partes.da la sensación que si se cae es probable que no se pueda volver a usar.
Ventajas
La duración de la batería y lo sencillo para su uso
Contras
Tiene partes muy finas y de plástico...da la sensación que si se cae,chau maquina y no se si hay repuestos
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer
Fecha de uso 2020-02-14
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer
Fecha de uso 2020-02-14
Cato65
18/07/2020
Argentina
Es muy práctica y fácil de utilizar.
Es muy práctica y fácil de utilizar logrando cortes muy precisos en barbas duras. Lo recomiendo.
Ventajas
Buen filo.
Contras
No encuentro contra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer
Fecha de uso 2018-07-17
Fac78
17/07/2020
Argentina
Cumple las expectativas
Múltiples niveles de corte. La duración de la batería es excelente. La cargo cada 3 meses. Recomendable.
Ventajas
La duración de la batería
Contras
Más instrumentos para la limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer
Fecha de uso 2018-07-17