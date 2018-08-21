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Descontinuado

Beardtrimmer series 5000Cortabarba resistente al agua

QT4022/15

3.1

| (35) Reseñas

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

Este cortabarba de Philips proporciona un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.

Ver todos los beneficios

Protege la piel

Cortabarba para un look de barba de 3 dias

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de carbono tipo diamante

  • 60 min de uso inalámbrico/1 h de carga

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm

Fácil de seleccionar y asegurar en 20 posiciones de largo, desde 0,5 a 10 mm

Solo seleccione y asegure el largo que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, en pasos precisos de 0,5 mm.

Posición de 0,5 mm para una perfecta barba de 3 días, todos los días.

Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.

El indicador de la batería muestra el estado de la misma (baja/llena)

El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

35

Reseñas

21/08/2018

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buen producto, super satisfecho. Pero ahora estoy con problemas de batería, Aunque duro 2 años, ya no carga para usar sin cable. Se puede cambiar? donde puedo conseguirla?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

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08/07/2017

Argentina

Argentina

Excelente calidad del producto

Esta maquina me resulto excelente, la utilice 4 años, si 4 años me duro sin inconvenientes. Despues me compre otra con aspiracion serie 7000, pero no tuve la misma suerte, muy mala, fragil. Hasta e dia de hoy, no encontre una similar.

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua

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20/10/2015

Argentina

Argentina

Comprador verificado

muy buen producto por ahora anda muy bien

MUY BUEN PRODUCTO HASTA EL MOMENTO ESTOY MUY CONFORME. ES PRACTICA Y LO MAS LINDO ES EL DISEÑO, MUY DELICADA CON ESE COLOR.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua

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