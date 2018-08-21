Descontinuado
QT4022/15
Cortabarba para un look de barba de 3 dias
Este cortabarba de Philips proporciona un rendimiento de corte superior sin comprometer la comodidad para la piel con una barba perfecta durante 3 días.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de carbono tipo diamante
60 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Solo seleccione y asegure el largo que desee: desde una barba incipiente de 0,5 mm hasta una barba larga de 10 mm, en pasos precisos de 0,5 mm.
Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una perfecta barba de 3 días de solo 0,5 mm.
El indicador de la batería se ilumina en verde cuando la batería está llena y parpadea en naranja cuando le quedan 10 minutos.
3.1
de 5
35
Reseñas
Marcee81
21/08/2018
Argentina
Excelente
Muy buen producto, super satisfecho. Pero ahora estoy con problemas de batería, Aunque duro 2 años, ya no carga para usar sin cable. Se puede cambiar? donde puedo conseguirla?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Cortabarba resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
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diegoru
08/07/2017
Argentina
Excelente calidad del producto
Esta maquina me resulto excelente, la utilice 4 años, si 4 años me duro sin inconvenientes. Despues me compre otra con aspiracion serie 7000, pero no tuve la misma suerte, muy mala, fragil. Hasta e dia de hoy, no encontre una similar.
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ALAN
20/10/2015
Argentina
Comprador verificado
muy buen producto por ahora anda muy bien
MUY BUEN PRODUCTO HASTA EL MOMENTO ESTOY MUY CONFORME. ES PRACTICA Y LO MAS LINDO ES EL DISEÑO, MUY DELICADA CON ESE COLOR.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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