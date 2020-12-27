Descontinuado
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Disfrutá de tu dispositivo durante más tiempo
Ideal para todos tus dispositivos digitales. Estas accus AAA de gran capacidad no necesitan descargarse antes de volverse a cargar; todo lo que tienes que hacer es recargarlas cuando lo necesites. Puedes hacerlo hasta 500 veces.
AAA de 1000 mAh
Metal níquel hidruro
Una batería de níquel metal hidruro se puede volver a cargar por completo hasta 1000 veces sin necesidad de agotarla antes de la recarga. Así podrás utilizar tus baterías recargables mejor y más fácil.
Gracias a los 1000 mAh de energía podrás utilizar tu cámara digital y otros equipos de alto consumo durante más tiempo.
La tecnología de níquel metal hidruro permite hacer recargas múltiples y evita prácticamente tener que sustituir las baterías.