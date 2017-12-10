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LongLifeBatería

R6L36FV/10

La mejor opción para dispositivos de bajo consumo

Elegí pilas LongLife para tus productos de bajo consumo. Su tecnología de cloruro de zinc es ideal para relojes, radios, calculadoras y controles remotos.

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La mejor opción para dispositivos de bajo consumo

  • AA

  • Cloruro de zinc

Excelente tecnología de cloruro de zinc que garantiza larga duración

La tecnología de cloruro de zinc de alta calidad garantiza una larga duración de la pila en dispositivos de bajo consumo.

Guía de selección para escoger la pila más adecuada

Guía de selección de pila para escoger el tipo de pila más adecuado para tu dispositivo

Las pilas Philips ZnC no contienen metales pesados nocivos

Estas pilas Philips no contienen metales pesados nocivos como cadmio y mercurio.

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