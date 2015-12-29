Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
DualPrecision y GyroFlex2D
45 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador de precisión
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba
El sistema de doble cuchilla de la afeitadora eléctrica Philips levanta el vello y lo corta al ras para que disfrutes del mejor afeitado.
La afeitadora con sistema GyroFlex 2D sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
Premios
3.8
de 5
68
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
tavo
29/12/2015
Argentina
Comprador verificado
espectacular
excelente, cómoda y efectiva sobre todo con gel húmedo y siendo eficiente también en seco,no me arrepiento y la autonomía de 10, solo le di por ahora la primer carga de 7 veces que me afeite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
tavoabelf
30/11/2015
Argentina
exelente,comoda y muy buena autonomia
Nunca tuve ya que me irritaban,estaba en duda hasta que decidí obtenerla Y NO ME ARREPIENTO,muy buen corte,suave y sin presionar la piel. me alegro de tenerla,AGUANTE PHILIPS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
PabloMAti
04/11/2015
Argentina
Comprador verificado
Excelente!
Muy buen producto! Practico! La batería tiene buen aguante y lo mejor que lo lavas al chorro del agua.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo