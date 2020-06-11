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Unidad de afeitado

RQ11/40

4

| (10) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

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Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

Sistema SkinGlide que minimiza la fricción para lograr más suavidad y menos irritación

La superficie de afeitado del sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco y una refrescante afeitada con espuma

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco y una refrescante afeitada con espuma

El sellado Aquatec en seco y húmedo permite elegir tu método de afeitado preferido. Podés afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada en húmedo con gel o espuma para una piel más suave.

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

Sistema GyroFlex 2D que se ajusta fácilmente a las curvas

El sistema GyroFlex 2D de la afeitadora sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

10

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

2

11/06/2020

Chile

Chile

Excelente afeitadora que cumple mis expectativas

Elegí esta afeitadora porque tengo la piel delicada, ha resultado bastante eficiente y la batería dura bastante, me deja un buen afeitado

Ventajas

Excelente calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Fecha de uso 2019-05-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Fecha de uso 2019-05-11

23/04/2019

España

España

Repuesto cuchillas larga duración

Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

23/12/2017

España

España

Facilidad de uso. Producto caro

Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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