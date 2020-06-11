Descontinuado
Renueve la carga para obtener mejores resultados
Para obtener el máximo rendimiento de tu afeitadora Philips, cambiá los cabezales cada 2 años.
La superficie de afeitado del sistema SkinGlide que minimiza la fricción se desliza suavemente por la piel para lograr una afeitada al ras fácilmente.
El sellado Aquatec en seco y húmedo permite elegir tu método de afeitado preferido. Podés afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada en húmedo con gel o espuma para una piel más suave.
El sistema GyroFlex 2D de la afeitadora sigue los contornos de tu rostro y reduce la presión y la irritación para ofrecerte una afeitada al ras.
4.0
de 5
10
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
11/06/2020
Chile
Excelente afeitadora que cumple mis expectativas
Elegí esta afeitadora porque tengo la piel delicada, ha resultado bastante eficiente y la batería dura bastante, me deja un buen afeitado
Ventajas
Excelente calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Fecha de uso 2019-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Fecha de uso 2019-05-11
Artur12
23/04/2019
España
Repuesto cuchillas larga duración
Excelente el diseño, pero muy fácil el cambio y limpieza con el soporte incorporado y el rendimiento y apurado perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Ggvv
23/12/2017
España
Facilidad de uso. Producto caro
Gracias a estos cabezales es como si tuvieras la máquina de afeitar nueva. El inconveniente es que tienes que valorar si merece la pena al se bastante caro.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unidad de afeitado