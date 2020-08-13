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Descontinuado

Shaver series 9000 SensoTouchAfeitadora eléctrica para uso en seco y en húmedo

RQ1250/16

4.4

| (187) Reseñas | 95% ha recomendado este producto

El mejor afeitado

Nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento, la SensoTouch 3D RQ1250 de Philips te ofrece el mejor afeitado de tu vida. El sistema GyroFlex 3D se adapta fácilmente a los contornos del rostro y elimina todo el vello en pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.

Ver todos los beneficios

con el sistema GyroFlex 3D

El mejor afeitado

  • UltraTrack y GyroFlex 3D

  • 50 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Recortador de precisión

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

El sistema GyroFlex 3D de Philips se ajusta perfectamente a todas las curvas

Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Los cabezales UltraTrack atrapan todos los vellos en pocas pasadas

Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.

Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda refrescante

Sellado Aquatec para una afeitada en seco cómoda y una afeitada húmeda refrescante

El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

187

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

13/08/2020

Argentina

Argentina

La tengo desde el año 2012, la uso todos los días

Solo cambié cabezal con cuchillas nuevas en el año 2016 y ahora: Agosto de 2020. Es muy buena. Creo que no van a poder hacer cuchillas mejores que esta, solo el modelo de máquina han modificado.

Ventajas

Genial

Contras

Creo haber entendido que no se puede remplazo de batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Fecha de uso 2018-08-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Fecha de uso 2018-08-13

17/07/2020

Argentina

Argentina

Cumple con mis expectativas ,

Es fácil de limpiar, es ergonométrica, de corte suave!!!£

Ventajas

Desde mi punto de vista, todo SIMPLE!!!

Contras

EL PRECIO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Fecha de uso 2020-01-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver

Fecha de uso 2020-01-17

22/12/2013

Argentina

Argentina

Este producto es excelente en cuanto a perfomance y facilidad de uso

Con la compra de este producto seme hizo más fácil el afeitarme, ya que tengo una piel muy sensible y debía comprar toneladas de elementos para hacerlo, especiales ( cremas de afeitar y post afeitado para piel sensible , hojas de 3,4 y 5 filos, etc) todo esto era un suplicio además de anti económico. Con esta afeitadora Philips todo fue más aliviado. Gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver

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