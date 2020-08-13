Descontinuado
El mejor afeitado
Nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento, la SensoTouch 3D RQ1250 de Philips te ofrece el mejor afeitado de tu vida. El sistema GyroFlex 3D se adapta fácilmente a los contornos del rostro y elimina todo el vello en pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.
UltraTrack y GyroFlex 3D
50 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Recortador de precisión
Los cabezales flexibles GyroFlex 3D de la afeitadora se ajustan a los contornos de tu rostro fácilmente y minimizan la presión y la irritación de la piel.
Disfruta de una afeitada al ras con menos irritación. El cabezal de la afeitadora incluye 3 ranuras: para el vello común, canales para los vellos largos o planos, y orificios para barbas cortas.
El sellado Aquatec en seco y húmedo de la afeitadora eléctrica te permite elegir tu método de afeitado favorito. Puedes afeitarte en seco de forma cómoda u optar por una refrescante afeitada húmeda con gel o espuma para tener una piel más suave.
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4.4
de 5
187
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Robertdono
13/08/2020
Argentina
La tengo desde el año 2012, la uso todos los días
Solo cambié cabezal con cuchillas nuevas en el año 2016 y ahora: Agosto de 2020. Es muy buena. Creo que no van a poder hacer cuchillas mejores que esta, solo el modelo de máquina han modificado.
Ventajas
Genial
Contras
Creo haber entendido que no se puede remplazo de batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-08-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2018-08-13
Caralbi
17/07/2020
Argentina
Cumple con mis expectativas ,
Es fácil de limpiar, es ergonométrica, de corte suave!!!£
Ventajas
Desde mi punto de vista, todo SIMPLE!!!
Contras
EL PRECIO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2020-01-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Wet & dry electric shaver
Fecha de uso 2020-01-17
Mazahr
22/12/2013
Argentina
Este producto es excelente en cuanto a perfomance y facilidad de uso
Con la compra de este producto seme hizo más fácil el afeitarme, ya que tengo una piel muy sensible y debía comprar toneladas de elementos para hacerlo, especiales ( cremas de afeitar y post afeitado para piel sensible , hojas de 3,4 y 5 filos, etc) todo esto era un suplicio además de anti económico. Con esta afeitadora Philips todo fue más aliviado. Gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Wet & dry electric shaver