Descontinuado
RQ12/50
3.8
de 5
21
Reseñas
Tabaré1967
06/06/2021
Argentina
Recomendable comprar !!
Compré el 11/03/21 el cabezal y es excelente. Recomendable !!!
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Shaving unit
Fecha de uso 2019-06-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/60 Shaving unit
Fecha de uso 2019-06-05
Daferra
01/06/2017
Argentina
Supero mis expectativas!
Hace años que la uso y es excelente! La recomiendo y de ser necesario volveré a comprar la misma.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads
GMJ44
19/12/2014
Chile
una excelente compra
silenciosa, afeitado suave, resultado al ras, verdaderamente al ras. Muy recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para RQ12/50 cabezales de afeitado