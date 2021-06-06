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RQ12/50 cabezales de afeitado

RQ12/50

3.8

| (21) Reseñas

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Opiniones

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3.8

de 5

21

Reseñas

06/06/2021

Argentina

Argentina

Recomendable comprar !!

Compré el 11/03/21 el cabezal y es excelente. Recomendable !!!

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Shaving unit

Fecha de uso 2019-06-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/60 Shaving unit

Fecha de uso 2019-06-05

01/06/2017

Argentina

Argentina

Supero mis expectativas!

Hace años que la uso y es excelente! La recomiendo y de ser necesario volveré a comprar la misma.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 shaving heads

19/12/2014

Chile

Chile

una excelente compra

silenciosa, afeitado suave, resultado al ras, verdaderamente al ras. Muy recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para RQ12/50 cabezales de afeitado

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