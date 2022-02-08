Descontinuado
S1030/04
Sistema de protección de la piel
Cuchillas autoafilables
Cabezales Flex de 3 direcciones
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.
Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.
3.8
de 5
306
Reseñas
Bandido_ush
08/02/2022
Argentina
Comprador verificado
el producto tiene funciones fantasticas
Vivo en Ushuaia y no hay servicio técnico acá muy mal eso ni me ofrecieron un lugar en buenos aires para mandarla arreglar corrijan eso por favor
Esta reseña se realizó para Philips AquaTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo AT884/14 Cabezales flexibles para cuchillas DualPrecision con cortapatillas y sellado Aquatec para uso con espuma o en seco
Esta reseña se realizó para Philips AquaTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo AT884/14 Cabezales flexibles para cuchillas DualPrecision con cortapatillas y sellado Aquatec para uso con espuma o en seco
mauroelimitador
08/09/2020
Argentina
DEJO DE FUNCIONAR
Hace 2 meses dejo de encender, enciende la luz de carga pero ya dejo de encender..por eso fui a comprar otra pq me encanta usarla pero quiero saber como o quien tiene que arreglarla
Ventajas
es magnifica, fácil limpieza..
Contras
no se puede acceder a la batería y no se pq dejo de funcionar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Wcosta370
10/08/2020
Argentina
El producto es súper confiable
El producto funciona muy bien. Hace 1 año y medio que la uso y no tuve ningún problema, la uso todos los días y nunca me dió irritación ni en seco y ni en húmedo, la uso en la ducha también y no tuve problemas, la batería luego de una carga completa me dura un poco más de una semana. Super recomendable
Ventajas
Las cuchillas y la batería
Contras
La luz de carga de la batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
El 90% de los consumidores sostiene que no siente que se les tira el vello, probado en China en el 2016