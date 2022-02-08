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  • Afeitado seguro en seco y húmedo
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S1030/04

3.8
| (306) Reseñas
Afeitado seguro en seco y húmedo
Ahora puedes disfrutar un afeitado refrescante sin preocuparte de dañar la piel. El sellado Aquatec asegura un afeitado en húmedo refrescante y seguro. También puedes afeitarte en seco de manera sencilla y cómoda
Ver todos los beneficios

Protección diseñada para evitar cortes y rasguños

Afeitado seguro en seco y húmedo

  • Sistema de protección de la piel

  • Cuchillas autoafilables

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Cuchillas de precisión autoafilables para un afeitado perfecto y seguro

Cuchillas de precisión autoafilables para un afeitado perfecto y seguro

Disfruta un cómodo afeitado en seco o húmedo. Nuestras cuchillas autoafilables con cabezales de perfil redondeado se deslizan suavemente sobre tu piel y la protegen de cortes y rasguños.

Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Cabezales Flex de 3 direcciones para afeitar fácilmente todos los contornos

Los cabezales Flex de 3 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara y garantizan un contacto cerca de la piel para un afeitado perfecto, incluso en zonas difíciles, como el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

306

Reseñas

08/02/2022

Argentina

Argentina

Comprador verificado

el producto tiene funciones fantasticas

Vivo en Ushuaia y no hay servicio técnico acá muy mal eso ni me ofrecieron un lugar en buenos aires para mandarla arreglar corrijan eso por favor

Esta reseña se realizó para Philips AquaTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo AT884/14 Cabezales flexibles para cuchillas DualPrecision con cortapatillas y sellado Aquatec para uso con espuma o en seco

Esta reseña se realizó para Philips AquaTouch Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo AT884/14 Cabezales flexibles para cuchillas DualPrecision con cortapatillas y sellado Aquatec para uso con espuma o en seco

08/09/2020

Argentina

Argentina

DEJO DE FUNCIONAR

Hace 2 meses dejo de encender, enciende la luz de carga pero ya dejo de encender..por eso fui a comprar otra pq me encanta usarla pero quiero saber como o quien tiene que arreglarla

Ventajas

es magnifica, fácil limpieza..

Contras

no se puede acceder a la batería y no se pq dejo de funcionar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

10/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es súper confiable

El producto funciona muy bien. Hace 1 año y medio que la uso y no tuve ningún problema, la uso todos los días y nunca me dió irritación ni en seco y ni en húmedo, la uso en la ducha también y no tuve problemas, la batería luego de una carga completa me dura un poco más de una semana. Super recomendable

Ventajas

Las cuchillas y la batería

Contras

La luz de carga de la batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

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